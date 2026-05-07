Le chef de la diplomatie française a indiqué que 30 « zones de guerre informationnelle » avaient été identifiées, correspondant à des pays où les représentations françaises sont la cible d’attaques et de tentatives de décrédibilisation

France : Jean-Noël Barrot annonce la création d’un « contingent numérique » pour la guerre informationnelle Le chef de la diplomatie française a indiqué que 30 « zones de guerre informationnelle » avaient été identifiées, correspondant à des pays où les représentations françaises sont la cible d’attaques et de tentatives de décrédibilisation

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé jeudi la création d’un « contingent numérique de la réserve diplomatique » destiné à renforcer la capacité de la France à faire face aux campagnes de désinformation.

S’exprimant lors d’un colloque à Paris, le chef de la diplomatie française a indiqué que 30 « zones de guerre informationnelle » avaient été identifiées, correspondant à des pays où les représentations françaises sont la cible d’attaques et de tentatives de décrédibilisation.

« Nos diplomates disposeront d’outils renforcés pour se défendre en temps réel et sur le long terme », a-t-il précisé, ajoutant que ces zones seraient réévaluées tous les six mois en fonction de l’évolution du contexte informationnel.

Dans ce cadre, une nouvelle sous-direction sera créée au sein du ministère, chargée notamment de la production de contenus, de leur diffusion et de l’activation du réseau diplomatique à l’étranger.

Jean-Noël Barrot a également annoncé la constitution d’un premier contingent numérique au sein de la réserve diplomatique, mobilisant des profils dotés de compétences linguistiques et numériques pour « occuper davantage l’espace narratif ».

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à adapter l’action diplomatique française aux nouveaux enjeux liés à la circulation de l’information et aux campagnes d’influence.