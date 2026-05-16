- Le ministre français Jean-Noël Barrot a appelé l’Europe à jouer un rôle stratégique face à la montée en puissance de la Chine, se référant au concept historique du « piège de Thucydide » cité par Xi Jinping

France : Jean-Noël Barrot évoque l’Europe comme « troisième acteur » face au « piège de Thucydide » - Le ministre français Jean-Noël Barrot a appelé l’Europe à jouer un rôle stratégique face à la montée en puissance de la Chine, se référant au concept historique du « piège de Thucydide » cité par Xi Jinping

AA / Istanbul

« Qui peut être ce troisième acteur aujourd’hui ? Ça sera l’Europe, si nous en avons le courage et la volonté », a déclaré le Ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot sur le réseau social américain X vendredi, en référence au « piège de Thucydide » invoqué par Xi Jinping à l’occasion de la visite de Donald Trump en Chine.



Selon Barrot, l’Europe pourrait jouer un rôle stratégique similaire à celui de la Macédoine après la guerre du Péloponnèse: "Pendant qu'Athènes et Sparte s'épuisaient dans la guerre du Péloponnèse, un troisième acteur émergeait : la Macédoine se réarmait sur les plans militaire, économique et financier. À la fin c'est elle qui l'emporta.", a encore écrit le chef de la diplomatie française, avant donc de suggérer le rôle de l'Europe.

Le concept de « piège de Thucydide » a été popularisé en 2010 par le politiste américain Graham Allison, qui l’applique à la rivalité sino-américaine. L’idée centrale est que lorsqu’une puissance émergente concurrence une puissance dominante, le risque de conflit est élevé, d’après le média français Le Parisien.

Cette notion a été évoquée par Xi Jinping lors de la visite du président américain Donald Trump à Pékin, conclue vendredi après deux jours d’échanges officiels. Le dirigeant chinois a posé la question de savoir si la Chine et les États-Unis pouvaient « surmonter le piège de Thucydide et instaurer un nouveau paradigme dans les relations entre grandes puissances ».

Donald Trump, de son côté, a commenté la remarque en indiquant qu’elle se référait à l’administration Biden plutôt qu’à son propre mandat et a qualifié les États-Unis de « pays le plus génial de la planète », selon le même média. La visite a été décrite par Trump de « très positive », malgré des tensions persistantes sur le commerce, la technologie et la sécurité régionale.