Interpellé à l’Assemblée, le ministre de l’Intérieur condamne des propos « inacceptables » et assure des poursuites

France / Haute-Loire : le gouvernement « intraitable » face au racisme après une agression à la carabine Interpellé à l’Assemblée, le ministre de l’Intérieur condamne des propos « inacceptables » et assure des poursuites

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez a affirmé que le gouvernement serait « intraitable contre le racisme », ce mardi à l’Assemblée nationale, après une agression à la carabine visant des enfants en Haute-Loire.

Interrogé par les députés Antoine Léaument et Sabrina Sebaihi sur cette affaire, le ministre a condamné des propos « évidemment inacceptables » attribués au suspect, assurant que « la justice fera son office ».

Selon les éléments communiqués, un homme de 65 ans a été interpellé après avoir utilisé une carabine à air comprimé pour tirer en l’air près d’un groupe d’enfants, déclarant avoir voulu les intimider. Il a été placé en garde à vue avant d’être remis en liberté, tout en étant convoqué devant la justice pour des faits de violences avec arme.

Une seconde procédure a été ouverte par le parquet du Puy-en-Velay pour injure publique à caractère raciste, après la diffusion d’une vidéo dans laquelle l’intéressé tient des propos revendiquant son racisme.

« Nous sommes intraitables contre le racisme, quel qu’il soit », a déclaré Laurent Nuñez, rejetant toute idée de « deux poids, deux mesures » dans l’action du gouvernement face à ce type de faits.

Le ministre a précisé que les propos incriminés, jugés « très condamnables », avaient conduit à l’ouverture d’une nouvelle enquête, en complément de la procédure initiale, les faits n’ayant pas été signalés lors des premières auditions.

Une plainte a été déposée pour injures à caractère raciste, notamment après un signalement d’associations. La justice doit désormais déterminer les responsabilités dans cette affaire, qui a suscité une forte réaction politique.

Les faits se sont déroulés le 19 avril à Espaly-Saint-Marcel, en Haute-Loire. La carabine a été saisie et aucune autre arme n’a été retrouvée lors d’une perquisition. Le suspect est déjà poursuivi pour des faits de violences avec arme et doit être jugé en juillet.