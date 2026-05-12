Les autorités sanitaires françaises ont identifié 22 cas contacts liés au foyer d’hantavirus du MV Hondius, tandis qu’une patiente française hospitalisée est atteinte d’une forme sévère du virus, selon la ministre de la Santé

France / Hantavirus : la ministre de la Santé reconnaît des incertitudes sur une possible mutation du virus Les autorités sanitaires françaises ont identifié 22 cas contacts liés au foyer d’hantavirus du MV Hondius, tandis qu’une patiente française hospitalisée est atteinte d’une forme sévère du virus, selon la ministre de la Santé

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La ministre française de la Santé Stéphanie Rist a reconnu ce mardi devant l’Assemblée nationale que les autorités sanitaires ne disposaient pas encore de toutes les informations sur le foyer d’hantavirus lié au navire MV Hondius, évoquant notamment des incertitudes sur une éventuelle mutation du virus.

« Nous n’avons pas encore l’entièreté du séquençage du virus » et « nous n’avons pas la certitude de dire que ce virus n’a pas encore muté », a déclaré la ministre lors des questions au gouvernement.

Elle a toutefois assuré qu’il n’existait « pas d’élément en faveur d’une circulation diffuse du virus sur le territoire national », précisant que « les cas positifs recensés sont exclusivement des croisiéristes ».

Selon Stéphanie Rist, les huit Français ayant voyagé le 25 avril entre l’île de Sainte-Hélène et Johannesburg avec une passagère infectée « sont actuellement hospitalisés ».

D’autres ressortissants français identifiés dans un second avion au départ de Johannesburg sont également « en cours d’hospitalisation », a-t-elle ajouté.

La ministre a également indiqué que 22 cas contacts avaient été identifiés en France dans le cadre du suivi sanitaire mis en place autour du foyer lié au MV Hondius.

Une Française hospitalisée présente par ailleurs « une forme grave » de la maladie, selon Stéphanie Rist.

La ministre a indiqué que les mesures prises reposaient sur les recommandations scientifiques et les échanges avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), tout en affirmant que « tout est fait en transparence ».

L’OMS recensait mardi midi « 11 cas, dont trois décès », dont neuf confirmés et deux considérés comme probables, tous liés à des passagers ou membres d’équipage du MV Hondius.

Le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a toutefois estimé lundi que le risque de propagation restait « faible » et qu’aucune pandémie n’était anticipée à ce stade.

La Direction générale de la santé a transmis lundi une note aux soignants détaillant les recommandations concernant les éventuels cas contacts présentant des symptômes.

Stéphanie Rist doit également réunir mercredi les professionnels de santé ainsi que les parlementaires de la commission des Affaires sociales, avant une réunion avec ses homologues européens consacrée à la gestion de la situation sanitaire.

Le hantavirus, principalement transmis par des rongeurs infectés, peut provoquer de fortes fièvres, des troubles respiratoires sévères ainsi que, dans certains cas, des insuffisances rénales ou des hémorragies internes.

