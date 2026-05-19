Le ministre français délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Nicolas Forissier, a annoncé mardi à Nuuk la signature d’une déclaration d’intention entre la France et le Groenland portant sur les minerais et métaux critiques

France-Groenland : Paris et Nuuk signent une déclaration d’intention sur les minerais critiques Le ministre français délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Nicolas Forissier, a annoncé mardi à Nuuk la signature d’une déclaration d’intention entre la France et le Groenland portant sur les minerais et métaux critiques

AA / Istanbul

Le ministre français délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Nicolas Forissier, a annoncé depuis Nuuk la signature d’une déclaration d’intention entre la France et le Groenland sur les minerais et métaux critiques.

Signature d’un partenariat stratégique sur les minerais critiques

Dans un message publié sur le réseau social américain X, le ministre a indiqué avoir signé le texte « aux côtés de » Mute Bourup Egede, affirmant qu’il s’agissait d’ « un partenariat stratégique pour l’avenir énergétique et industriel européen ».

Coopération économique et institutionnelle renforcée

Au cours de son déplacement au Groenland, le ministre français a également fait état de discussions avec le Premier ministre du Groenland, Jens-Frederik Nielsen, sur le développement économique, la recherche et les coopérations européennes.

Selon Nicolas Forissier, les échanges ont porté sur des « perspectives communes entre la France et le Groenland », notamment dans les domaines industriels et scientifiques.

Le ministre a par ailleurs rencontré, le ministre groenlandais de l’Environnement, de la Nature, de l’Énergie et de la Recherche, Jorgen Rosbach afin d’évoquer les enjeux climatiques et énergétiques en Arctique. Dans un autre message publié sur la plateforme américaine X, il a déclaré que « la France souhaite renforcer ses coopérations avec le Groenland » face aux défis liés à cette région stratégique.

Enjeux industriels et sécuritaires européens

Le déplacement ministériel s’inscrit dans une stratégie française et européenne visant à sécuriser les chaînes d’approvisionnement en matières premières critiques, utilisées notamment dans les batteries, les technologies vertes et les équipements de défense.

Nicolas Forissier a également salué, dans une autre publication sur X, la décision de la Suède en faveur de Naval Group, qualifiant ce choix de « décision majeure » contribuant « au renforcement d’une Europe plus forte, plus innovante et plus souveraine ».

Relations économiques et entreprises françaises

Le ministre français a également participé à des échanges à Nuuk avec l’organisation patronale groenlandaise Grønlands Erhverv et plusieurs entreprises françaises accompagnées par Business France.

Selon Nicolas Forissier, ces discussions visaient à « renforcer les liens économiques entre la France et le Groenland autour de secteurs stratégiques et d’innovations d’avenir ».

Cette participation vise à explorer des « opportunités économiques » dans ce territoire stratégique de l’Arctique, où la France dispose depuis début 2026 d’un consulat général présenté comme « tout sauf symbolique ». L’Union européenne cherche à réduire sa dépendance aux importations de minerais critiques, notamment vis-à-vis d’autres pays. Le Groenland, riche en uranium, graphite et autres métaux stratégiques, occupe une place croissante dans les stratégies européennes de diversification des approvisionnements et de souveraineté industrielle.

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