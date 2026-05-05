Dans l’émission Complément d'enquête, Robert Bourgi a affirmé avoir servi d’intermédiaire pour offrir deux statuettes de Napoléon, financées par l’ancien président burkinabè Blaise Compaoré et par l’homme d’affaires italien Gian Angelo Perrucci

France : Dominique de Villepin remet des statuettes au Quai d’Orsay après des révélations télévisées Dans l’émission Complément d'enquête, Robert Bourgi a affirmé avoir servi d’intermédiaire pour offrir deux statuettes de Napoléon, financées par l’ancien président burkinabè Blaise Compaoré et par l’homme d’affaires italien Gian Angelo Perrucci

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

L’ancien Premier ministre français Dominique de Villepin a remis lundi au Quai d'Orsay deux statuettes reçues au début des années 2000, alors qu’il était ministre des Affaires étrangères, à la suite de révélations diffusées dans l’émission Complément d'enquête, a rapporté le média français franceinfo.

Selon son entourage, cité par la même source, cette démarche a été engagée « dès la semaine dernière », conformément à ses engagements, afin de faire don de ces objets reçus entre 2002 et 2004.

Dans l’émission, Robert Bourgi a affirmé avoir servi d’intermédiaire pour offrir deux statuettes de Napoléon, financées notamment par l’ancien président burkinabè Blaise Compaoré ainsi que par l’homme d’affaires italien Gian Angelo Perrucci.

Dominique de Villepin assure pour sa part avoir pensé qu’il s’agissait de cadeaux offerts par Robert Bourgi et affirme ne pas en connaître la provenance réelle.

La valeur de ces objets est également contestée : Robert Bourgi l’a estimée à 125 000 euros, un montant confirmé par un responsable de la galerie ayant réalisé la vente, tandis que l’entourage de Villepin évoque une estimation « quatre à cinq fois inférieure ».

L’entourage de l'ancien Premier ministre dénonce par ailleurs des « manœuvres » à caractère politique, dans un contexte où Dominique de Villepin est considéré comme un potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2027.

Robert Bourgi,avocat et conseiller, proche de l’ancien président Nicolas Sarkozy, a néanmoins affirmé que ce dernier n’était pas impliqué dans ces révélations, alors que les relations entre les deux hommes sont tendues de longue date.

Ces déclarations interviennent dans la continuité de précédentes affaires médiatisées impliquant Robert Bourgi, notamment en 2017 avec François Fillon.