Le drame s’est produit au cours d’un exercice organisé dans la rivière de la Maine, où le contact a été perdu avec les deux plongeurs durant la nuit de lundi à mardi

France : deux militaires de 24 et 30 ans sont morts lors d'un accident de plongée à Angers Le drame s’est produit au cours d’un exercice organisé dans la rivière de la Maine, où le contact a été perdu avec les deux plongeurs durant la nuit de lundi à mardi

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Deux militaires français, âgés de 24 et 30 ans, ont trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi lors d’un accident de plongée survenu à Angers, dans l’ouest de la France, a annoncé le parquet aux médias français.

Le drame s’est produit au cours d’un exercice organisé dans la rivière de la Maine, où le contact a été perdu avec les deux plongeurs durant la nuit. « Ils étaient en arrêt cardiaque lorsqu’ils ont été retrouvés », a indiqué le procureur de la République d’Angers, Eric Bouillard, cité par franceinfo. Leur décès a été constaté à l’hôpital.

Selon une source militaire, les deux victimes participaient à un stage de plongée. L’un appartenait au 6e régiment du génie d’Angers, tandis que l’autre était issu du 1er régiment étranger du génie de Laudun, dans le sud de la France.

Au moment des faits, le département de Maine-et-Loire était placé en vigilance jaune pluie-inondation par Météo-France, ce qui pourrait avoir contribué à compliquer les conditions de l’exercice.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.