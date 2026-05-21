Deux enfants âgés de 3 et 5 ans ont été retrouvés seuls sur une route à proximité d’une zone forestière, selon un média français

France : deux enfants de 3 et 5 ans retrouvés seuls près d’une forêt, une enquête ouverte pour abandon présumé Deux enfants âgés de 3 et 5 ans ont été retrouvés seuls sur une route à proximité d’une zone forestière, selon un média français

AA / Istanbul

Deux enfants de 3 et 5 ans ont été secourus après avoir été retrouvés seuls près d’une forêt, selon le média français BFMTV, citant le témoignage d’un homme ayant porté assistance aux mineurs. Les faits se seraient produits dans une zone boisée dont la localisation précise n’a pas été communiquée à ce stade par les autorités.

D’après l’automobiliste interrogé par le média, les deux enfants marchaient seuls sur une route lorsqu’il les a aperçus à l’entrée de la forêt. « Dans le rétroviseur, je les ai vus venir vers moi. Ils criaient, ils pleuraient, ils étaient agités », a-t-il déclaré. L’aîné lui aurait expliqué qu’ils s’étaient « perdus dans les bois » et que leurs parents étaient « partis sans eux ».

Le témoin a indiqué avoir immédiatement alerté les autorités après avoir recueilli les enfants dans son véhicule, « Ils avaient des vêtements de rechange, un paquet de biscuits, deux fruits et une bouteille d’eau », a-t-il affirmé au même média.

Les enfants auraient raconté avoir été conduits dans la forêt dans le cadre d’un prétendu « jeu ». « Ils nous ont bandé les yeux et nous ont amenés dans les bois pour faire un jeu. Maintenant, allez chercher un jouet », auraient-ils déclaré, selon l’automobiliste, qui a qualifié ce récit de « bouleversant ».

La Garde républicaine nationale a ensuite été mobilisée afin de prendre en charge la situation. Dans l’attente de l’intervention des autorités, les deux enfants auraient été hébergés temporairement au domicile du témoin et de sa mère, où ils ont reçu de la nourriture et des soins de première nécessité.

Aucune communication officielle détaillée n’avait été publiée concernant l’identité des enfants, celle des adultes recherchés ou les qualifications pénales envisagées.