Les deux policiers ont écopé de quatre mois de prison avec sursis et 400 euros d’amende après avoir violemment projeté une manifestante au sol

France : Deux CRS condamnés après des violences lors d’une manifestation à Marseille Les deux policiers ont écopé de quatre mois de prison avec sursis et 400 euros d’amende après avoir violemment projeté une manifestante au sol

AA / Paris / Ümit Dönmez

Deux CRS ont été condamnés à quatre mois de prison avec sursis et à 400 euros d’amende pour des violences aggravées commises lors d’une manifestation à Marseille, selon des informations relayées mardi par plusieurs médias français.

Les faits se sont produits lors d’une mobilisation baptisée “Bloquons tout” organisée dans le quartier de la Joliette. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montrait deux CRS charger une manifestante avant de la pousser violemment au sol alors qu’elle se trouvait au milieu de la chaussée. La victime avait chuté lourdement sur le bitume sous les yeux de plusieurs témoins.

Le parquet de Marseille avait ouvert une enquête préliminaire après la diffusion des images. Les deux policiers identifiés ont finalement été reconnus coupables de violences aggravées “par personnes dépositaires de l’autorité publique et en réunion”, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), communément appelée “plaider-coupable”.

Selon les éléments rapportés par la presse française, les CRS avaient d’abord nié toute volonté de “blesser ou de faire mal”, évoquant une intervention destinée à “dégager la voie de circulation”. Ils ont ensuite reconnu que leur action n’était “pas adaptée par rapport à cette femme” et admis que leur comportement pouvait “être qualifié de violence”.

L’affaire a relancé les débats autour des méthodes de maintien de l’ordre employées lors des manifestations en France. Plusieurs interventions policières filmées ces dernières années ont conduit à des enquêtes judiciaires et parfois à des condamnations de membres des forces de l'ordre.

