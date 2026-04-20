D’après les témoignages recueillis par Mediapart, plusieurs employées affirment avoir reçu une notification leur demandant de retirer leur foulard dans le cadre de l’application d’un règlement interne relatif à la neutralité au travail

France : des salariées portant le voile licenciées par le groupe Elior-Derichebourg D’après les témoignages recueillis par Mediapart, plusieurs employées affirment avoir reçu une notification leur demandant de retirer leur foulard dans le cadre de l’application d’un règlement interne relatif à la neutralité au travail

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le groupe français de restauration collective et de services Elior-Derichebourg est accusé d’avoir licencié plusieurs salariées portant le voile, selon une enquête publiée ce lundi par le média français Mediapart.

D’après les témoignages recueillis par le journal, plusieurs employées affirment avoir reçu une notification leur demandant de retirer leur foulard dans le cadre de l’application d’un règlement interne relatif à la neutralité au travail. Certaines disent avoir été embauchées alors qu’elles portaient déjà un signe religieux.

Les salariées concernées indiquent avoir reçu un délai pour se conformer aux nouvelles règles, faute de quoi des procédures disciplinaires auraient été engagées, pouvant mener à un licenciement pour faute grave.

« On est une minorité, une communauté qu’on peut virer, comme si c’était normal », a déclaré une des licenciées



Le groupe Elior-Derichebourg, contacté par Mediapart, évoque de son côté « quelques procédures individuelles » et précise qu’il s’agirait d’une mise en conformité avec le règlement intérieur. L’entreprise affirme que certaines activités nécessitent une exigence de neutralité en raison des lieux d’intervention, tels que des établissements scolaires ou administratifs.

Selon l’enquête, le règlement intérieur du groupe aurait été modifié récemment pour préciser l’interdiction du port visible de signes religieux pour les salariés en contact avec la clientèle. L’entreprise indique avoir informé ses employés de cette évolution.

Les témoignages rapportent toutefois des situations similaires entre plusieurs salariées, qui contestent la rapidité des procédures engagées et affirment ne pas avoir été averties auparavant.

Interrogée par Mediapart, une avocate spécialisée en droit du travail souligne que ces mesures pourraient soulever des questions de proportionnalité et de discrimination indirecte, notamment si elles concernent un groupe spécifique de salariées.

Le groupe Elior-Derichebourg, issu de la fusion entre Elior et Derichebourg Multiservices finalisée en 2023, emploie plus de 130 000 personnes dans plusieurs pays, dont environ 77 000 en France.