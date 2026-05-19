"Ce qu’on attend de la Ville de Paris ? Un peu de reconnaissance. Parce que là, on ne va pas se mentir, on s’en prend plein la tête", a confié une animatrice travaillant pour la municipalité depuis plus de vingt ans

France : des animateurs périscolaires dénoncent un "climat de suspicion" après plusieurs affaires de violences sexuelles "Ce qu’on attend de la Ville de Paris ? Un peu de reconnaissance. Parce que là, on ne va pas se mentir, on s’en prend plein la tête", a confié une animatrice travaillant pour la municipalité depuis plus de vingt ans

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Des animateurs périscolaires de Paris étaient appelés à la grève mardi pour dénoncer un "climat de suspicion généralisée" dans les écoles parisiennes, après plusieurs affaires de violences sexuelles ayant conduit à des suspensions d’agents.

Selon des informations rapportées par le quotidien français Le Monde, les personnels réclament une revalorisation salariale ainsi qu’une révision des procédures de suspension systématique visant les agents soupçonnés de violences éducatives ou sexuelles.

"Ce qu’on attend de la Ville de Paris ? Un peu de reconnaissance. Parce que là, on ne va pas se mentir, on s’en prend plein la tête", a confié une animatrice travaillant pour la municipalité depuis plus de vingt ans.

La procureure de Paris Laure Beccuau a indiqué dimanche que 78 animateurs périscolaires avaient été suspendus depuis le début de l’année 2026, dont 31 pour des soupçons de violences sexuelles.

Selon le parquet, des enquêtes ont été ouvertes dans 84 écoles maternelles, une vingtaine d’écoles élémentaires et plusieurs crèches parisiennes.

Dans ce contexte, plusieurs animateurs disent craindre d’intervenir physiquement lors d’incidents impliquant des enfants, notamment lors de bagarres, par peur d’être accusés à tort.

"Certains collègues préfèrent laisser l’incident se faire plutôt que d’intervenir, de peur d’être accusés", a expliqué un animateur travaillant dans une école du 13ᵉ arrondissement.

Le quotidien souligne également les difficultés structurelles du secteur périscolaire parisien, marqué par des rémunérations faibles et un niveau de qualification parfois limité. Selon la mairie, près de 80 % des animateurs disposent du BAFA, un diplôme jugé "très basique" par certains professionnels.

Parmi les pistes envisagées pour améliorer le recrutement et fidéliser les agents figure un réaménagement des horaires périscolaires, alors qu’une convention citoyenne sur "la protection et les temps de l’enfant à l’école" doit s’ouvrir à Paris.