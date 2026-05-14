Publié au Journal officiel, un nouvel arrêté ouvre la voie à l’indemnisation des sinistrés dans plusieurs territoires touchés par les inondations de l’hiver et les effets de la sécheresse, sur fond de multiplication des aléas climatiques

France/Catastrophes naturelles : 221 communes reconnues après les crues et épisodes de sécheresse Publié au Journal officiel, un nouvel arrêté ouvre la voie à l’indemnisation des sinistrés dans plusieurs territoires touchés par les inondations de l’hiver et les effets de la sécheresse, sur fond de multiplication des aléas climatiques

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 221 communes françaises touchées par des inondations, coulées de boue, mouvements de terrain ou épisodes de sécheresse survenus en 2025 et au début de l’année 2026, selon un arrêté publié ce jeudi au Journal officiel.

Cette reconnaissance permet d’activer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, dit “Cat-Nat”, prévu par le Code des assurances, et ouvre ainsi la voie à la prise en charge des dommages matériels par les compagnies d’assurance, avec l’appui de la Caisse centrale de réassurance (CCR), réassureur public.

Parmi les communes concernées figurent notamment Bourges et Vierzon, dans le Cher, ainsi que Le Mans, au titre des inondations survenues en février après plusieurs épisodes de fortes pluies ayant touché l’ouest et le centre de la France.

L’arrêté du 11 mai recense des phénomènes variés : inondations et coulées de boue, remontées de nappes phréatiques, mouvements de terrain liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, mais aussi séismes ou chocs mécaniques des vagues.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait annoncé dès le 24 février que près de 300 communes seraient reconnues en état de catastrophe naturelle après les importantes inondations ayant frappé l’ouest du pays au cours du mois. Depuis le début de l’année, six arrêtés de reconnaissance ont déjà été publiés au Journal officiel.

Le régime “Cat-Nat”, instauré en 1982 et intégré aux contrats d’assurance habitation et de dommages aux biens, couvre principalement les inondations, les sécheresses géotechniques, à l’origine de fissures sur les bâtiments construits sur des sols argileux, ainsi que certains vents cycloniques. Les dégâts liés au vent, à la grêle ou à la neige relèvent toutefois d’autres garanties assurantielles.

Dans son arrêté, l’État rappelle que la reconnaissance d’une catastrophe naturelle repose sur l’analyse, commune par commune, de l’intensité “anormale” du phénomène observé, à partir de critères météorologiques, hydrologiques ou géotechniques.

La multiplication de ces procédures intervient alors que la fréquence des événements climatiques extrêmes augmente sous l’effet du réchauffement climatique, accentuant les coûts d’indemnisation pour les assureurs et les collectivités.