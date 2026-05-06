Adopté à l’unanimité, le rapport parlementaire sur la protection du patrimoine pointe des failles de surveillance et une gouvernance jugée défaillante dans plusieurs grands musées français

France : Après le casse du Louvre, les députés veulent renforcer la sécurité des musées Adopté à l’unanimité, le rapport parlementaire sur la protection du patrimoine pointe des failles de surveillance et une gouvernance jugée défaillante dans plusieurs grands musées français

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La commission d’enquête parlementaire créée après le cambriolage du Musée du Louvre a formulé quarante recommandations pour renforcer la sécurité des musées français, dans un rapport adopté à l’unanimité et dont la publication est prévue le 13 mai.

Le rapport, rédigé par le député écologiste Alexis Corbière, met notamment en avant des insuffisances dans les dispositifs de surveillance, le manque de moyens dédiés à la protection du patrimoine ainsi que des faiblesses de gouvernance au sein de certains grands établissements culturels.

La commission d’enquête avait été créée après le vol survenu au Louvre le 19 octobre 2025, qui avait mis en lumière plusieurs défaillances de sécurité dans le plus grand musée français.

Selon des extraits du rapport révélés par la presse française et l’émission « Complément d’enquête », les députés recommandent une augmentation des financements consacrés à la sécurité, avec des investissements ciblés sur la vidéosurveillance et les équipements de sûreté.

Le document souligne notamment la vétusté du poste de commandement central du Louvre, chargé de superviser les images de vidéosurveillance. Un rapport de la Cour des comptes publié en novembre dernier indiquait déjà que 60 % des salles de l’aile Sully et 75 % de celles de l’aile Richelieu n’étaient pas couvertes par des dispositifs de vidéosurveillance.

Les parlementaires proposent également de renforcer le fonds de sûreté créé en 2025 après le vol de bijoux dans la galerie d’Apollon, actuellement doté de 30 millions d’euros.

Face aux risques de cyberattaques, le rapport recommande aussi de mieux sécuriser les réseaux informatiques des musées et d’avoir recours à certains outils intégrant l’intelligence artificielle pour anticiper les menaces.

Les députés souhaitent par ailleurs améliorer la coordination entre établissements culturels et services de l’État, notamment à travers un partage accru des informations relatives aux risques de sécurité.

Le rapport critique également la gouvernance de certains grands musées nationaux. En février, le président de la commission, le député Les Républicains Alexandre Portier, avait estimé que le Louvre était devenu un « État dans l’État », dénonçant un « pilotage défaillant ».

Selon Alexis Corbière, les recommandations visent à répondre à « l’évolution des menaces », au « manque de moyens de protection » et à la « faiblesse du contrôle des tutelles » sur les grands établissements culturels.​​​​​​​