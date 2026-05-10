- « Pour ce qui est de l’Algérie, je me félicite des dernières heures », a-t-il déclaré, saluant le déplacement de la ministre déléguée aux Armées, qu’il a qualifié de « geste important sur le plan mémoriel »

France–Algérie : Macron salue des “signaux positifs” et appelle à un nouveau départ diplomatique - « Pour ce qui est de l’Algérie, je me félicite des dernières heures », a-t-il déclaré, saluant le déplacement de la ministre déléguée aux Armées, qu’il a qualifié de « geste important sur le plan mémoriel »

AA/Istanbul/Sanaa Amir



Dans une conférence de presse tenue à Nairobi, à la veille du Forum Afrique–France, le président français Emmanuel Macron a évoqué les relations entre la France et l’Algérie et appelé à une reprise du dialogue.

« Pour ce qui est de l’Algérie, je me félicite des dernières heures », a-t-il déclaré, saluant le déplacement de la ministre déléguée aux Armées, qu’il a qualifié de « geste important sur le plan mémoriel ».

Il a également mis en avant les échanges récents entre responsables français et algériens, affirmant que « les bonnes discussions qu’elle a pu avoir avec le président Tebboune, le chef d’état-major des armées algériennes et de nombreux officiels » ont permis des avancées.

Le chef de l’État français a insisté sur la nécessité d’une relation apaisée, affirmant : « mon devoir est de défendre les intérêts des Françaises et des Français et leur intérêt c’est que nous retrouvions une relation apaisée, constructive avec l’Algérie ».

Emmanuel Macron a ajouté que cette relation doit être fondée sur le respect mutuel, soulignant : « elle doit être respectueuse des deux côtés mais elle doit permettre d’apporter des solutions sur tous les sujets ».

Il a reconnu que les derniers mois ont été marqués par des tensions, déclarant : « les derniers mois ont causé beaucoup de torts et à l’Algérie et à la France ».

Appelant à dépasser les blocages, il a estimé qu’il n’est « pas dans notre intérêt de poursuivre cette situation et d’avoir quelques postures de politique intérieure ».

Le président français a enfin exprimé son souhait de voir émerger une dynamique positive, affirmant : « mon souhait, c’est avec pragmatisme au service de l’intérêt de nos compatriotes de bâtir des solutions responsables avec l’Algérie », évoquant « le début d’une progression » et des « premiers signaux » d’apaisement.

Par ailleurs, dans le cadre d’une visite en Algérie consacrée aux commémorations de la répression par la France des manifestations indépendantistes de 1945, la ministre déléguée aux Armées, Alice Rufo, a rencontré le président algérien Abdelmadjid Tebboune à Alger.

Cette visite s’inscrit dans un contexte de réchauffement progressif des relations entre Paris et Alger, après près de deux années de tensions diplomatiques. Elle a permis d’annoncer un renforcement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines jugés prioritaires, notamment la sécurité et la défense, les questions migratoires et la coopération judiciaire.

À l’issue de l’entretien, la ministre a évoqué des discussions portant sur des « pistes pour que les mois qui viennent soient des mois utiles aux intérêts de nos deux pays », soulignant la volonté commune de restaurer un dialogue « confiant et efficace ». Elle a également salué la reprise de la coopération migratoire, engagée après une récente visite du ministre français de l’Intérieur, et appelé à son intensification.

Sur le volet judiciaire, les échanges ont notamment porté sur la lutte contre le narcotrafic et la coopération entre les deux systèmes judiciaires. La situation du journaliste français Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis près d’un an, a également été abordée, avec l’annonce d’une première visite consulaire dans les prochains jours.

Sur le plan mémoriel, les deux parties ont convenu de relancer les travaux de la commission mixte d’historiens franco-algériens, créée en 2022 mais suspendue depuis 2024, chargée d’examiner les enjeux liés à la mémoire coloniale.

Cette séquence diplomatique intervient dans un contexte de reprise du dialogue entre les deux pays, marqué par le retour de l’ambassadeur de France à Alger et plusieurs échanges ministériels récents visant à normaliser progressivement les relations bilatérales.