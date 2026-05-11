- L'un des individus à l'isolement a été testé positif

France : 13 personnes placées en quarantaine en raison du hantavirus - L'un des individus à l'isolement a été testé positif

En France, cinq personnes évacuées du navire MV Hondius ainsi que huit passagers ayant voyagé dans le même avion qu'une personne infectée par le hantavirus ont été placés en quarantaine.

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a fait le point sur la situation sanitaire dans le pays via un message publié sur son compte officiel sur le réseau social americain X.

Lecornu a précisé que les cinq personnes évacuées dimanche du navire MV Hondius sont maintenues sous une quarantaine stricte à l'hôpital Bichat, à Paris. Il a annoncé que l'un de ces individus a été testé positif, tandis qu'aucun symptôme n'a été observé chez les quatre autres pour le moment.

Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué que huit personnes ayant partagé le vol d'un passager porteur du hantavirus sont également en phase de quarantaine et ne présentent aucun symptôme.

« Notre réponse sanitaire est claire : pour tous les cas contacts, sans exception, quarantaine renforcée en milieu hospitalier », a déclaré Lecornu.

Le navire MV Hondius, où des cas de hantavirus avaient été détectés, a été évacué dimanche. Parmi les cinq ressortissants français ayant débarqué, un s'est révélé positif au virus.

Le hantavirus

Le hantavirus est connu pour être principalement transmis par les rongeurs.

Le virus se transmet par l'inhalation d'air contaminé par des déjections, de l'urine ou de la salive séchées de rongeurs, et parfois par morsure ou griffure. Il provoque des symptômes tels que de la fièvre, de la fatigue et des douleurs musculaires.

Le virus, qui peut également entraîner une insuffisance respiratoire, se manifeste dans certains cas par des hémorragies internes et une insuffisance rénale.

* Traduit du turc par Mariem Njeh