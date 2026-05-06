L'ancienne Première ministre a indiqué vouloir se consacrer à la structure qu’elle a fondée, « Bâtissons ensemble », alors que le bureau exécutif du parti a récemment validé un rapport recommandant la candidature de Gabriel Attal pour 2027

France : Élisabeth Borne quitte ses fonctions au sein de Renaissance, en désaccord avec « la ligne » du parti L'ancienne Première ministre a indiqué vouloir se consacrer à la structure qu’elle a fondée, « Bâtissons ensemble », alors que le bureau exécutif du parti a récemment validé un rapport recommandant la candidature de Gabriel Attal pour 2027

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

L’ancienne Première ministre française Élisabeth Borne a annoncé mercredi sa démission de ses fonctions au sein du parti Renaissance, dirigé par Gabriel Attal, tout en précisant qu’elle en reste « adhérente ».

S’exprimant sur France Inter, la députée du Calvados a indiqué vouloir se consacrer à la structure qu’elle a fondée, « Bâtissons ensemble », invoquant un « désaccord avec la ligne actuelle » du parti présidentiel.

« Je ne me retrouve pas complètement dans une ligne qui n’est pas forcément débattue », a-t-elle déclaré, sans pour autant souhaiter formuler de critiques directes à l’encontre de Gabriel Attal.

Figure centrale du second quinquennat d’Emmanuel Macron, Élisabeth Borne s’était notamment illustrée en faisant adopter la réforme des retraites en 2023 via l’article 49.3.

Sa décision intervient alors que Renaissance se prépare à l’échéance présidentielle de 2027. Le bureau exécutif du parti a récemment validé un rapport recommandant la candidature de Gabriel Attal, qui affiche ouvertement ses ambitions.

Cette orientation suscite des critiques internes, certains élus dénonçant un manque de débat et de pluralisme au sein de la formation politique.

Gabriel Attal doit par ailleurs tenir un « grand meeting » à Paris le 30 mai, dans un contexte de structuration progressive de sa campagne.