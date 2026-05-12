« Le problème du monde aujourd’hui, le cancer du monde aujourd’hui, c’est l’agonie du suprémacisme blanc », déclare-t-il

Forum mondial sur la décolonisation: François Burgat parle de « l’agonie du suprémacisme blanc » « Le problème du monde aujourd’hui, le cancer du monde aujourd’hui, c’est l’agonie du suprémacisme blanc », déclare-t-il

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Invité du Forum mondial sur la décolonisation organisé à Istanbul les 11 et 12 mai, le politologue français François Burgat a proposé une lecture globale des rapports de domination contemporains, reliant la question palestinienne, les débats décoloniaux et les transformations de l’ordre international.

Interrogé sur le lien entre décolonisation et Palestine, Burgat affirme d’emblée que la notion de décolonisation demeure, selon lui, « un des concepts les plus centraux actuellement ».

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Refusant de limiter cette notion à l’histoire coloniale classique ou à la seule présence occidentale en Afrique, il présente la décolonisation comme une grille de lecture des crises contemporaines.

« Le problème du monde aujourd’hui, le cancer du monde aujourd’hui, c’est l’agonie du suprémacisme blanc », déclare-t-il, estimant que cette dynamique peut être observée aussi bien dans la guerre à Gaza que dans certaines évolutions politiques occidentales ou dans les discours de responsables politiques européens.

Selon lui, le suprémacisme blanc « résiste » malgré son affaiblissement et « peut encore faire des dégâts ». Il considère ainsi la période actuelle comme un moment de transition historique marqué par une remise en cause progressive des hiérarchies héritées de la période coloniale.

Le chercheur explique également que la décolonisation ne s’est pas achevée avec les indépendances nationales. À ses yeux, la phase post-coloniale a souvent laissé place à d’autres formes de domination, notamment impériales.

« À la domination coloniale a succédé la domination impériale », affirme-t-il, évoquant notamment la domination américaine ayant remplacé certaines structures coloniales européennes. Il estime par ailleurs que les effets culturels et idéologiques de la colonisation se poursuivent bien après la fin des occupations politiques ou militaires.

Burgat nuance toutefois une lecture strictement binaire de l’héritage colonial. Il considère que les sociétés anciennement colonisées doivent distinguer les éléments à rejeter de ceux qui auraient pu émerger indépendamment de la domination occidentale.

Pour illustrer cette idée, il évoque l’exemple des talibans afghans rejetant l’éducation des femmes au motif qu’elle serait une importation occidentale. Selon lui, ce type de réaction traduit un rejet « instinctif » ou « émotionnel » de transformations qui auraient pu se produire de manière endogène.

Le politologue cite également le penseur égyptien Tarek el-Bichri, qu’il présente comme une référence importante dans sa réflexion. Il explique que certaines sociétés ont cessé de « s’auto-réformer » lorsqu’elles ont perçu leur système symbolique comme menacé par l’hégémonie occidentale.

Revenant sur son propre parcours, Burgat souligne avoir longtemps vécu dans des sociétés du Sud après avoir voyagé à travers plusieurs régions du monde. Cette expérience lui aurait permis, selon lui, « d’intérioriser un petit peu le point de vue des populations du Sud » et de prendre conscience des déséquilibres dans la production du savoir.

Il évoque notamment un voyage en Palestine à l’âge de 16 ans, durant lequel un jeune Palestinien lui aurait déclaré : « Les Juifs m’ont pris ma maison. » Burgat affirme avoir alors réalisé qu’il ne disposait d’aucune compréhension des violences liées à la création d’Israël.

« Jamais, à l’âge de 16 ans, je n’avais eu une information équilibrée », affirme-t-il, expliquant qu’il avait grandi avec une représentation très partielle du conflit israélo-palestinien.

Selon lui, les études décoloniales cherchent précisément à corriger « le caractère unilatéral de l’information » ainsi que les « doubles standards » présents dans certaines approches occidentales des relations internationales.

L’intervention de Burgat s’inscrivait dans le cadre du World Decolonisation Forum, qui réunit à Istanbul chercheurs, intellectuels et représentants de la société civile autour des questions liées à l’héritage colonial, aux rapports Nord-Sud et aux transformations géopolitiques contemporaines.