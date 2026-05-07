Fnac Darty : l’AMF valide l’OPA de Daniel Kretinsky et ouvre la voie à une prise de contrôle

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a validé ce jeudi l’offre publique d’achat (OPA) lancée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky sur Fnac Darty, ouvrant la voie à une prise de contrôle majoritaire du distributeur français spécialisé dans les produits électroniques et culturels.

Dans une décision publiée jeudi, le régulateur des marchés a déclaré « conforme » le projet d’offre déposé par la société EP Group, contrôlée par Daniel Kretinsky.

Déjà premier actionnaire du groupe avec 28,5 % du capital via sa holding Vesa Equity Investment, l’homme d’affaires entend franchir le seuil des 50 % afin de prendre le contrôle majoritaire de Fnac Darty.

L’offre propose un prix de 36 euros par action, valorisant l’entreprise à plus d’un milliard d’euros. EP Group prévoit également d’acquérir les obligations convertibles du groupe, dites « Océanes », au prix unitaire de 81,12 euros.

Une obligation convertible est un titre de dette pouvant être transformé en actions selon certaines conditions.

Le feu vert de l’AMF constituait la dernière étape réglementaire majeure pour cette opération, déjà approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Fnac Darty en mars dernier. La finalisation de l’OPA est attendue au second semestre 2026.

Le groupe a précisé que cette opération n’entraînerait pas de retrait de la cote de la Bourse de Paris.

Dans son avis rendu en mars, le conseil d’administration avait estimé que l’offre était « conforme aux intérêts de l’entreprise, de ses actionnaires et de ses salariés ». Un expert indépendant mandaté par le groupe avait également jugé l’offre « équitable ».

L’opération intervient dans un contexte de recomposition du capital de Fnac Darty et de rivalités croissantes autour du contrôle du distributeur français.

La montée au capital de Daniel Kretinsky pourrait en effet limiter l’influence indirecte du géant chinois du commerce en ligne JD.com au sein du groupe français.

Le groupe chinois est actuellement engagé dans le rachat du distributeur allemand Ceconomy , qui détient plus de 20 % du capital de Fnac Darty. Cette opération ferait de JD.com le deuxième actionnaire indirect du distributeur français.

L’évolution de l’actionnariat de Fnac Darty est suivie de près par les autorités françaises, dans un contexte de vigilance accrue autour des actifs considérés comme stratégiques dans les secteurs de la distribution, du numérique et des données clients.

Présent dans 14 pays et fort de plus de 1 500 magasins, Fnac Darty a réalisé un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros en 2025, porté notamment par l’intégration du distributeur italien Unieuro, acquis fin 2024.

Le groupe a toutefois enregistré une perte nette de 146 millions d’euros l’an dernier, affectée notamment par les difficultés de l’enseigne Nature & Découvertes, pour laquelle un processus de recherche de partenaire a été engagé en janvier.





