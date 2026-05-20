Rome va convoquer l'ambassadeur d'Israël concernant le traitement infligé aux activistes de la flottille en route pour Gaza

Flottille Sumud : Meloni exige des excuses d'Israël après le traitement "inacceptable" réservé aux activistes Rome va convoquer l'ambassadeur d'Israël concernant le traitement infligé aux activistes de la flottille en route pour Gaza

AA / Istanbul / Seyma Erkul Dayanc

L'Italie va convoquer l'ambassadeur d'Israël au sujet du traitement infligé aux activistes impliqués dans une flottille d'aide à destination de Gaza, ce que la Première ministre Giorgia Meloni et le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani ont qualifié d'« inacceptable ».

« Les images du ministre israélien Ben Gvir sont inacceptables. Il est inacceptable que ces manifestants, dont de nombreux citoyens italiens, soient soumis à ce traitement qui viole leur dignité humaine », ont-ils déclaré mercredi dans un communiqué conjoint.

Le gouvernement italien a indiqué qu'il prenait des mesures immédiates aux plus hauts niveaux institutionnels pour obtenir la libération des citoyens italiens impliqués dans cet incident.

Rome a également exigé des excuses pour le traitement réservé aux activistes ainsi que pour ce qu'elle a décrit comme un mépris de ses demandes explicites.

« Pour ces raisons, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale convoquera immédiatement l'ambassadeur d'Israël afin de demander des éclaircissements formels sur ce qui s'est passé », ajoute le communiqué.

La Flottille mondiale Sumud avait précédemment déclaré que les 50 navires de son convoi humanitaire avaient été interceptés par Israël. Ensemble, ils transportaient 428 personnes originaires de 44 pays, dans une nouvelle tentative de briser le blocus israélien illégal imposé à Gaza depuis 2007.

Ce n'était pas le premier incident de ce type impliquant la flottille.

Fin avril, l'armée israélienne avait attaqué des bateaux de la flottille dans les eaux internationales au large de l'île grecque de Crète. Le convoi comprenait à l'époque 345 participants de 39 pays.

Israël impose un blocus paralysant sur la bande de Gaza depuis 2007, laissant les 2,4 millions d'habitants du territoire au bord de la famine.

L'armée israélienne a lancé une offensive brutale de deux ans sur Gaza en octobre 2023, tuant plus de 72 000 personnes, en blessant plus de 172 000 autres et provoquant des destructions massives à travers le territoire assiégé.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh