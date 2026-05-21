Le ministre italien des Affaires étrangères demande à l’Union européenne d’examiner des sanctions contre le ministre israélien de la Sécurité nationale, accusé d’avoir fait subir des humiliations aux militants de la flottille Sumud interceptés en mer

Flottille Sumud : l’Italie réclame des sanctions européennes contre Ben Gvir après l’humiliation des militants Le ministre italien des Affaires étrangères demande à l’Union européenne d’examiner des sanctions contre le ministre israélien de la Sécurité nationale, accusé d’avoir fait subir des humiliations aux militants de la flottille Sumud interceptés en mer

AA / Nice / Feïza Ben Mohamed



Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annoncé jeudi avoir demandé à l’Union européenne d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion des chefs de la diplomatie européenne l’adoption de sanctions contre le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, après la diffusion de vidéos montrant des militants de la flottille mondiale Sumud arrêtés par Israël, mis à genoux et humiliés.



« Au nom du Gouvernement italien, je viens de demander formellement à la Haute Représentante @kajakallas d’inclure dans la prochaine discussion des ministres des Affaires étrangères de l’UE l’adoption de sanctions contre le ministre israélien de la Sécurité nationale Ben-Gvir pour les actes inacceptables commis contre la Flottille, en enlevant les activistes en eaux internationales et en les soumettant à des vexations et des humiliations, violant les droits humains les plus élémentaires », a déclaré Antonio Tajani dans un message publié sur le réseau social américain X.



Cette prise de position intervient au lendemain de l’annonce par la France, de la convocation de l’ambassadeur d’Israël à Paris. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dénoncé des agissements « inadmissibles » de Ben Gvir envers les passagers de la flottille.



Les vidéos diffusées mercredi ont provoqué une vague d’indignation en Europe. Plusieurs responsables politiques et organisations de défense des droits humains accusent Israël de violations du droit international après l’interception de la flottille et le traitement infligé aux militants arrêtés.



La cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, avait déjà dénoncé les faits, jugeant « inadmissible que ces manifestants, parmi lesquels de nombreux citoyens italiens, soient soumis à un traitement attentatoire à la dignité humaine ».



« L’Italie exige en outre des excuses pour le traitement réservé à ces manifestants et pour le mépris total manifesté à l’égard des demandes explicites du Gouvernement italien. Pour ces motifs, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale convoquera immédiatement l’ambassadeur israélien pour demander des explications formelles sur ce qui s’est produit » avait-elle conclu.