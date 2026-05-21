La procédure vise à engager la responsabilité de l’État français et à obtenir “le rapatriement et la libération immédiate de l’ensemble des navigants” arrêtés lors de l’opération israélienne, selon Prisca Ancion

Flottille pour Gaza : un référé déposé à Paris pour exiger la libération immédiate des militants La procédure vise à engager la responsabilité de l’État français et à obtenir “le rapatriement et la libération immédiate de l’ensemble des navigants” arrêtés lors de l’opération israélienne, selon Prisca Ancion

AA / Istanbul / Sanaa Amir

Un référé liberté a été déposé jeudi devant le tribunal administratif de Paris par Global Sumud France après “l’interception ultra brutale” par Israël de la dernière flottille en route vers Gaza, ont annoncé des avocates et militantes présentes sur place.

La procédure vise à engager la responsabilité de l’État français et à obtenir “le rapatriement et la libération immédiate de l’ensemble des navigants” arrêtés lors de l’opération israélienne, selon Prisca Ancion.

“On est au tribunal administratif de Paris dans le cadre d’une audience qui va se tenir dans quelques minutes. C’est un référé liberté qui a été déposé par Global Sumud France suite à l’interception ultra brutale de la dernière flottille”, a déclaré l’avocate devant le tribunal.

L’audience, examinée en urgence, réunit également des membres du Collectif d'Action Judiciaire, parmi lesquels Camille et Mathilde, venues soutenir la requête introduite par l’organisation.

Les requérants dénoncent une “complicité de l’État français” et demandent des mesures immédiates pour assurer la protection et le retour des militants interpellés par les autorités israéliennes.

Cette initiative judiciaire intervient alors que les opérations contre les flottilles humanitaires à destination de Gaza suscitent de vives réactions parmi les organisations de défense des droits humains et les collectifs de solidarité avec la population palestinienne.