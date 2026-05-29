Les défenseurs des militants français accusent le gouvernement de soutenir Israël malgré les violences dénoncées après l’interception de la flottille Sumud en mer

Flottille pour Gaza : les avocates des militants français dénoncent un « simulacre » de condamnation de Paris Les défenseurs des militants français accusent le gouvernement de soutenir Israël malgré les violences dénoncées après l’interception de la flottille Sumud en mer

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Les avocates des membres français de la « Flottille pour Gaza » ont dénoncé ce vendredi un « simulacre de condamnation » de la part des autorités françaises après les violences dénoncées par plusieurs militants lors de leur détention en Israël à la suite de l’interception de la flottille Sumud.

Dans un communiqué, elles affirment que les annonces du gouvernement français « ne sauraient aujourd’hui sérieusement le poser en défenseur des droits des navigants de la Flottille », estimant que Paris a « soutenu l’État d’Israël depuis le début du génocide ».

Les avocates ont également annoncé leur refus de rencontrer le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et indiqué leur intention de déposer plainte « dans les prochains jours » pour les « humiliations, violences, viols et actes de torture dénoncés » par les militants.

Cette réaction intervient après les déclarations du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui a affirmé mardi devant l’Assemblée nationale que la France envisageait une « saisine » de la justice française concernant les traitements infligés aux militants de la flottille.

Le chef du gouvernement avait condamné « sans réserve » des actes jugés « absolument odieux », estimant que la France ne pouvait rester « sans réaction » face aux violences dénoncées contre des ressortissants français.

« Nous n’excluons pas une saisine de notre propre justice sur l’ensemble des agissements tels qu’on a pu les constater sur cette vidéo », avait-il déclaré devant les députés.

Jean-Noël Barrot avait par ailleurs annoncé l’interdiction d’accès au territoire français visant le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, dénonçant des « agissements inqualifiables » contre des citoyens français et européens.

La flottille Sumud, composée de militants internationaux, tentait d’acheminer une aide symbolique vers Gaza afin de dénoncer le blocus imposé au territoire palestinien et la crise humanitaire dans l’enclave.

Une cinquantaine de navires avaient quitté la Türkiye le 14 mai. Israël a annoncé avoir intercepté les bateaux et arrêté 430 militants, dont 37 Français, avant leur expulsion jeudi.

Plusieurs militants accusent les forces israéliennes d’avoir commis des violences physiques, psychologiques et sexuelles après l’intervention menée contre les navires en eaux internationales.​​​​​​