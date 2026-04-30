La Flottille mondiale Sumud indique que ses bateaux ont été interceptés en eaux internationales et que les communications ont été brouillées, en pleine tempête

Flottille mondiale Sumud : les forces israéliennes détruisent moteurs et systèmes de navigation en eaux internationales La Flottille mondiale Sumud indique que ses bateaux ont été interceptés en eaux internationales et que les communications ont été brouillées, en pleine tempête

La Flottille mondiale Sumud, en route vers Gaza, a affirmé jeudi matin que des forces navales israéliennes avaient intercepté et neutralisé plusieurs de ses embarcations en eaux internationales, laissant des centaines de civils bloqués en mer à l’approche d’une tempête.

Dans un communiqué publié sur la plateforme X, les organisateurs ont indiqué que les forces israéliennes avaient « intercepté, abordé et systématiquement neutralisé » plusieurs bateaux participant à l’opération.

« Après avoir détruit les moteurs et les systèmes de navigation, les forces se sont retirées, laissant délibérément des centaines de civils à bord d’embarcations hors d’usage, directement sur la trajectoire d’une tempête majeure », affirme le communiqué.

La flottille a également dénoncé le brouillage des communications avec plusieurs navires, les empêchant de coordonner leurs actions ou de lancer des appels à l’aide.

Les organisateurs qualifient l’incident de « raid violent » et l’inscrivent dans un schéma plus large d’actions visant des civils, accusant Israël de « créer les conditions de la mort » en sabotant les moyens de survie.

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De son côté, la radio de l’armée israélienne a indiqué mercredi soir que les forces navales avaient commencé à prendre le contrôle de plusieurs navires de la flottille loin des côtes israéliennes, précisant que sept embarcations avaient été saisies près de l’île grecque de Crète.

La flottille, qui transporte de l’aide humanitaire, vise à briser le blocus imposé à la bande de Gaza et à ouvrir un corridor maritime.

Israël maintient un blocus sur Gaza depuis 2007, dans un contexte humanitaire particulièrement dégradé après des années de conflit.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore