Rassemblés en Sicile, des militants de plusieurs pays annoncent une nouvelle tentative maritime, déterminés à atteindre l’enclave palestinienne malgré les incertitudes

Flottille mondiale Sumud : les activistes de la « mission printemps 2026 » déterminés à atteindre Gaza Rassemblés en Sicile, des militants de plusieurs pays annoncent une nouvelle tentative maritime, déterminés à atteindre l’enclave palestinienne malgré les incertitudes

AA / Syracuse / Baris Seckin

Les militants participant à la « mission printemps 2026 » de la Flottille mondiale Sumud, créée l’an dernier pour briser le blocus imposé par Israël à Gaza et y acheminer de l’aide humanitaire, ont affiché leur « détermination » à atteindre l’enclave.

Des bateaux partis d’Espagne et de France, ainsi que d’autres ayant achevé leurs préparatifs en Italie pour cette deuxième mission, ont commencé à se rassembler dans le port de Syracuse, sur la côte est de la Sicile. Cette initiative civile, lancée en 2025, réunit des représentants d’organisations de la société civile, des activistes et des volontaires venus de différents pays afin d’acheminer une aide humanitaire vers Gaza.

Des militants de différentes nationalités, qui se préparent à quitter les lieux dans les prochains jours, se sont exprimés auprès de l’Agence Anadolu.

Saif, membre du conseil d’administration de la flottille arrivé à Syracuse depuis Barcelone, a indiqué que la première étape du voyage s’était déroulée avec succès, affirmant qu’ils avaient contraint l’un des plus grands cargos au monde transportant du matériel vers Israël à modifier sa trajectoire.

« Les gens continuent de se consacrer à cette mission », a-t-il déclaré.

Il a précisé que leur plan, après avoir quitté l’Italie, était de poursuivre leur navigation, d’autres bateaux devant les rejoindre en mer.

« Notre plan est d’avancer en évaluant en permanence la mobilisation en mer et sur terre. Notre objectif final est clairement de briser le blocus et d’atteindre Gaza, et notre mobilisation se poursuivra jusqu’à ce que nous y parvenions. Je ne sais pas quel sera le résultat de cette mission. Mais une chose est certaine : nous ne nous arrêterons jamais », a-t-il ajouté.

Avila : « Nous partons non seulement pour briser le blocus, mais aussi la complicité »

L’activiste brésilien Thiago Avila, qui participe pour la troisième fois à une tentative de rejoindre Gaza, a déclaré : « Je fais partie des centaines de personnes qui reprennent la mer pour briser le blocus illégal imposé à Gaza, créer un corridor humanitaire porté par les peuples, reconstruire Gaza aux côtés des Palestiniens et soutenir leur appel à la solidarité, toujours très fort. Cette fois, nous atteindrons Gaza. »

Avila a affirmé qu’ils pensaient que cette mission ferait la différence : « Nous avons beaucoup plus de bateaux, nous sommes mieux préparés, les participants sont mieux formés et nous bénéficions du soutien du monde entier. Parce que sur une planète de huit milliards d’habitants, lors de la dernière flottille, la majorité des gens a compris qu’assister à un génocide et au bombardement du peuple palestinien est inacceptable. Ils ont compris que Gaza est sous blocus depuis très longtemps et que cela constitue une violation qui doit cesser. »

Interrogé sur ses attentes, il a répondu : « Nous espérons qu’ils comprendront qu’ils ne peuvent pas arrêter les peuples libres du monde, que nous n’avons pas peur de (le président américain) Donald Trump ni de (le Premier ministre israélien) Benjamin Netanyahu, car leur époque est révolue. »

Il a ajouté vouloir contribuer à la construction d’une société sans exploitation, sans oppression et sans destruction de l’environnement : « Nous partons non seulement pour briser le blocus, mais aussi la complicité.

« Nous sommes déterminés »

L’activiste italien Antonio La Piccirella, qui a également participé à la première mission, a déclaré : « La situation actuelle montre clairement que nous avons bien plus de raisons de partir aujourd’hui qu’il y a cinq mois. Le régime israélien frappe et occupe non seulement Gaza, mais aussi le Liban et la Cisjordanie. »

« Nous sommes déterminés parce que nous ne pouvons pas confier la responsabilité d’agir à nos institutions. Elles ont montré leurs limites. Nous ne pouvons donc pas attendre qu’elles agissent, d’autant plus qu’elles portent aussi une part de responsabilité et de complicité dans ce qui se passe. C’est pourquoi nous devons agir. Car le plus grand risque est de ne rien faire », a-t-il ajouté.

« Environ 100 bateaux seront mobilisés »

Maria Elena Delia, porte-parole de la flottille en Italie, a indiqué qu’on leur demandait souvent pourquoi ils repartaient.

« Pour nous, la réponse est très claire. Nous partons parce que presque rien n’a changé à Gaza depuis l’an dernier. Il est vrai qu’un cessez-le-feu a été déclaré. Mais il est également vrai qu’environ 800 personnes ont été tuées depuis ce cessez-le-feu », a-t-elle déclaré.

Elle a évoqué une situation qu’elle qualifie de « génocide à basse intensité » à Gaza, ajoutant : « Cela ne signifie pas que nous ne devons rien faire. »

Elle a également affirmé que ce qu’elle décrit comme un « modèle de répression et de destruction » appliqué par Israël en Palestine s’étend désormais au Liban.

« La même chose se produit au Liban. Malheureusement, on parle désormais aussi d’un “modèle Gaza” là-bas. C’est pourquoi nous repartons. Nous voulons dire non au génocide et tenter de rouvrir un corridor humanitaire durable, alors que les points de passage sont fermés. Si nous ne disons pas non maintenant, il sera vraiment trop tard », a-t-elle déclaré.

Selon elle, entre 70 et 75 bateaux devraient partir d’Italie, y compris ceux arrivant d’Espagne, avant de rejoindre d’autres embarcations en Grèce et potentiellement en provenance de Türkiye.

« Au total, il y aura probablement environ 100 bateaux. Cette année, nous sommes bien plus nombreux que l’an dernier. Mais ce n’est pas le nombre qui compte. Même avec trois bateaux, le message serait le même : celui que la société civile veut adresser. Si les gouvernements continuent d’ignorer les violations du droit international et des droits humains, les peuples ne peuvent pas en faire autant », a-t-elle conclu.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

* Traduit du turc par Serap Dogansoy