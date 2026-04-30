Les ministres expriment leur profonde inquiétude pour la sécurité des civils impliqués et appellent les autorités israéliennes à prendre des mesures immédiates pour leur libération

Flottille mondiale Sumud: 12 pays condamnent l’attaque israélienne contre la flottille humanitaire vers Gaza Les ministres expriment leur profonde inquiétude pour la sécurité des civils impliqués et appellent les autorités israéliennes à prendre des mesures immédiates pour leur libération

AA / Istanbul / Fatma Zehra Solmaz

Les ministres des Affaires étrangères de 12 pays, dont la Türkiye, ont fermement condamné les attaques israéliennes contre la Flottille mondiale Sumud, les qualifiant de « violations flagrantes du droit international », selon une déclaration conjointe publiée jeudi.

Les chefs de la diplomatie de la Türkiye, du Brésil, de la Jordanie, du Pakistan, de l’Espagne, de la Malaisie, du Bangladesh, de la Colombie, des Maldives, de la Mauritanie, de l’Afrique du Sud et de la Libye ont souligné que la flottille constituait « une initiative civile pacifique à but humanitaire » visant à attirer l’attention sur la crise humanitaire à Gaza.

« Les attaques israéliennes contre les navires et la détention illégale d’activistes humanitaires en eaux internationales constituent des violations flagrantes du droit international et du droit international humanitaire », précise le texte.

Les ministres expriment leur profonde inquiétude pour la sécurité des civils impliqués et appellent les autorités israéliennes à prendre des mesures immédiates pour leur libération.

La déclaration conjointe appelle également la communauté internationale à respecter ses « obligations morales et juridiques », en faisant appliquer le droit international, en protégeant les civils et en garantissant que les responsables de violations rendent des comptes.



*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir