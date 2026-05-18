- La déclaration d’Adalah intervient après la saisie par Israël de navires de la flottille d’aide à destination de Gaza et l’arrestation de militants

Flotille Sumud : l'organisation Adalah exige un accès aux avocats pour les militants détenus par Israël - La déclaration d’Adalah intervient après la saisie par Israël de navires de la flottille d’aide à destination de Gaza et l’arrestation de militants

L'organisation israélienne de défense des droits des Palestiniens, Adalah, a appelé lundi à ce que des équipes juridiques puissent avoir un accès immédiat aux militants de la flottille humanitaire à destination de Gaza, détenus par Israël.

Lundi matin, la marine israélienne a commencé à s’emparer de navires appartenant à la flottille Global Sumud dans les eaux internationales de la mer Méditerranée et à arrêter les militants à bord.

Dans un communiqué obtenu par Anadolu, Adalah a également demandé la divulgation des lieux de détention et des conditions de détention des personnes arrêtées.

« Selon les informations disponibles à ce stade, les forces israéliennes ont pris le contrôle de plusieurs navires et conduit les participants ailleurs, tandis que les détails concernant leurs lieux de détention et leur état de santé restent limités », indique le texte.

Adalah précise que son équipe juridique, accompagnée d’avocats bénévoles, s’est rendue au port d’Ashdod afin de représenter immédiatement les participants après l’interception.

« L’interception de navires civils dans les eaux internationales et la détention de participants, tout en empêchant la livraison d’aide humanitaire à la bande de Gaza, constitue une grave violation du droit international et s’inscrit dans la continuité du blocus illégal imposé par Israël et de politiques de famine de masse contre la population de Gaza », ajoute le communiqué.

Le centre confirme que son équipe juridique continuera de suivre les conditions de détention et de contester la légalité de ces arrestations.

Plus tôt lundi, le site israélien Walla a rapporté qu’environ 100 militants avaient été arrêtés jusqu’à présent dans le cadre de la flottille, à environ 100 miles des côtes israéliennes.

La flottille, composée de 54 navires, avait quitté jeudi la ville portuaire de Marmaris, sur la côte méditerranéenne turque, dans une nouvelle tentative de briser le blocus israélien de Gaza, en place depuis l’été 2007.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani