Le Portugal condamne le ministre israélien de la Sécurité, Ben-Gvir, pour le traitement « intolérable » réservé aux militants de la flottille en route pour Gaza

Flotille Sumud : Lisbonne qualifie le traitement des militants de 'violation humiliante de la dignité humaine' Le Portugal condamne le ministre israélien de la Sécurité, Ben-Gvir, pour le traitement « intolérable » réservé aux militants de la flottille en route pour Gaza

Le Portugal a condamné mercredi le « comportement intolérable » du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et les mauvais traitements infligés cette semaine aux militants de la flottille d'aide en route pour Gaza, les qualifiant de « violation humiliante de la dignité humaine ».

« Le Portugal condamne fermement le comportement intolérable du ministre israélien Ben-Gvir et le traitement infligé aux militants de la flottille, qui constitue une violation humiliante de la dignité humaine », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Paulo Rangel, sur le réseau social américain X, quelques jours seulement après qu'Israël a attaqué le convoi dans les eaux internationales, saisi ses navires et détenu des centaines de militants.

Le gouvernement portugais a déclaré être en contact permanent avec les autorités israéliennes pour assurer la libération immédiate de ses citoyens, soulignant que les garanties de protection sont devenues « encore plus urgentes ».

Il a ajouté que lors d'une réunion avec le chargé d'affaires israélien au ministère des Affaires étrangères plus tard dans la journée de mercredi, il exigerait formellement la libération de ses ressortissants, émettrait une protestation et demanderait des éclaircissements sur ce qu'il a qualifié de grave violation des droits des citoyens.

La flottille d'aide humanitaire « Global Sumud » a déclaré mardi que l'ensemble des 50 navires de son convoi d'aide avait été saisi par Israël. Ils transportaient au total 428 personnes originaires de 44 pays, dans une nouvelle tentative de briser le blocus illégal imposé par Israël à Gaza depuis 2007.

Il ne s'agissait pas de la première attaque contre la flottille.

En avril, l'armée israélienne a attaqué les bateaux de la flottille dans les eaux internationales au large de l'île grecque de Crète. Le convoi comptait alors 345 participants originaires de 39 pays.

Israël impose un blocus paralysant sur la bande de Gaza depuis 2007, laissant les 2,4 millions d'habitants du territoire au bord de la famine.

L'armée israélienne a lancé une offensive brutale de deux ans sur Gaza en octobre 2023, tuant plus de 72 000 personnes, en blessant plus de 172 000 autres et causant des destructions massives dans l'ensemble du territoire.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh