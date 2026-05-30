Des commerçants ont installé des barrières de protection tandis que les autorités se préparaient à accueillir d’importantes foules dans la capitale française

Finale Ligue des champions de l'UEFA 2025-2026 : 22.000 policiers mobilisés en France, les Champs-Élysées se barricadent Des commerçants ont installé des barrières de protection tandis que les autorités se préparaient à accueillir d’importantes foules dans la capitale française

Quelque 22.000 policiers et gendarmes seront déployés sur l'ensemble du territoire français samedi à l'occasion de la finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal, dont 8.000 pour la seule agglomération parisienne, a annoncé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, relayé par la presse française.

Des magasins situés le long des Champs-Élysées à Paris ont été protégés par des barricades le 29 mai par crainte de pillages et de troubles avant la finale de la Ligue des champions de l’UEFA entre le PSG et Arsenal.