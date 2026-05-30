Mariem Njeh
30 Mai 2026•Mise à jour: 30 Mai 2026
Quelque 22.000 policiers et gendarmes seront déployés sur l'ensemble du territoire français samedi à l'occasion de la finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal, dont 8.000 pour la seule agglomération parisienne, a annoncé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, relayé par la presse française.
Des magasins situés le long des Champs-Élysées à Paris ont été protégés par des barricades le 29 mai par crainte de pillages et de troubles avant la finale de la Ligue des champions de l’UEFA entre le PSG et Arsenal.
Des commerçants ont installé des barrières de protection tandis que les autorités se préparaient à accueillir d’importantes foules dans la capitale française.
La préfecture de police a annoncé l'interdiction de stationnement sur l'avenue à partir de 15h00 samedi, suivie de l'interdiction de toute circulation, motorisée et piétonne, à partir de 17h00 et jusqu'à 05h00 dimanche matin.
S'exprimant sur le site d'information Brut, Nuñez a qualifié ce déploiement de « gros service d'ordre », destiné en priorité à « encadrer » les personnes dans l'espace public, dans un contexte marqué par la finale de football mais aussi par le tournoi de Roland-Garros et trois concerts majeurs prévus en région parisienne.
La rencontre, programmée à 18h00 à Budapest (Hongrie), s'annonce à haut risque pour les commerces des Champs-Élysées. Plusieurs enseignes de l'avenue ont d'ores et déjà pris des mesures préventives en prévision d'éventuels débordements, selon la presse locale, Lancôme, Louis Vuitton, la Société Générale ou encore Renault ont barricadé leurs devantures avant le coup d'envoi.