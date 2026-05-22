Le chef de la diplomatie turque rejoint ses homologues de l’OTAN à Helsingborg avant les discussions de l’Alliance et la photo de famille

Fidan participe à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN en Suède Le chef de la diplomatie turque rejoint ses homologues de l’OTAN à Helsingborg avant les discussions de l’Alliance et la photo de famille

AA / Istanbul / Gizem Nisa Demir

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a participé vendredi à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Helsingborg, en Suède, selon le ministère turc des Affaires étrangères.

Le ministère a indiqué sur la plateforme turque de réseaux sociaux NSosyal que Fidan a pris part à la réunion organisée dans la ville suédoise de Helsingborg.

Avant les discussions, les ministres des Affaires étrangères de l’OTAN se sont réunis pour une photo de famille.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani