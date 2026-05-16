16 Mai 2026•Mise à jour: 16 Mai 2026
L'acteur et légende du football français Eric Cantona est arrivé au Palais des Festivals le samedi 16 mai, participant à un photocall très médiatisé lors de la 79e édition annuelle du Festival de Cannes.
Cantona, largement reconnu pour sa carrière historique au sein de Manchester United, a établi une présence remarquée lors du festival de cette année, figurant à l'affiche de trois projets distincts.
La 79e édition du festival, qui met à l'honneur le cinéma mondial à travers diverses catégories, se déroule du 12 au 23 mai 2026.