Le ministre de l’Intérieur demande un renforcement des dispositifs de sécurité autour des lieux de culte et rassemblements religieux en France

Fêtes religieuses : Laurent Nuñez demande une « vigilance maximale » face à une menace terroriste jugée élevée Le ministre de l’Intérieur demande un renforcement des dispositifs de sécurité autour des lieux de culte et rassemblements religieux en France

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez a appelé ce mercredi les préfets et responsables de sécurité à maintenir une « vigilance maximale » à l’approche des principales fêtes religieuses de mai, dans un contexte de menace terroriste jugée persistante.

Dans un télégramme adressé aux autorités locales, le ministre souligne que l’Ascension et la Pentecôte pour les chrétiens, Chavouot pour la communauté juive ainsi que l’Aïd al-Adha pour les musulmans interviennent dans un climat marqué par « un niveau persistant de la menace terroriste » et par « les tensions internationales actuelles ».

Le ministre cite notamment la récente attaque au couteau à Londres comme illustration de ce contexte sécuritaire.

Laurent Nuñez demande en conséquence un renforcement de la surveillance autour des rassemblements et des lieux de culte, en particulier sur les sites considérés comme sensibles, à travers une « présence visible » des forces de sécurité et une mobilisation accrue des services de renseignement afin d’anticiper d’éventuelles menaces à l’ordre public.

Selon les chiffres communiqués dans ce télégramme, 1.320 actes antisémites ont été recensés en France en 2025, soit une baisse de 16% sur un an, tout en restant à un niveau « élevé » depuis les attaques du 7 octobre 2023 au Proche-Orient. Ces actes représentent 53% de l’ensemble des faits antireligieux enregistrés dans le pays.

Le document fait également état de 843 actes antichrétiens, en hausse de 9% par rapport à 2024, ainsi que de 326 actes antimusulmans, en progression de 88% sur un an.