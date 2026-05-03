- Seul pays africain à entretenir des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, l’Eswatini a réaffirmé, malgré les pressions de la Chine, la continuité de ses liens avec l’île

Eswatini et Taïwan renforcent leur coopération lors d’une visite présidentielle à Mbabane - Seul pays africain à entretenir des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, l’Eswatini a réaffirmé, malgré les pressions de la Chine, la continuité de ses liens avec l’île

AA/Istanbul/Sanaa Amir



Le président taïwanais Lai Ching-te s’est rendu en Eswatini pour une visite d’État destinée à renforcer les relations bilatérales entre Taipei et Mbabane.

Seul pays africain à entretenir des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, l’Eswatini a réaffirmé, malgré les pressions de la Chine, la continuité de ses liens avec l’île.

Une cérémonie d’accueil officielle s’est tenue en présence du roi Mswati III, suivie de discussions bilatérales entre les deux délégations. À cette occasion, un accord d’assistance mutuelle en matière douanière a été signé.

Dans un communiqué conjoint, les deux parties ont confirmé leur volonté de poursuivre la coopération diplomatique et économique.

Le roi Mswati III a réitéré le soutien de son pays à la participation de Taïwan aux instances internationales, tandis que Lai Ching-te a défendu le statut souverain de l’île et appelé à sa pleine intégration sur la scène mondiale.

Petit État d’Afrique australe, L’Eswatini fait partie des douze pays au monde et demeure le seul sur le continent africain à maintenir des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, territoire revendiqué par la Chine.

Pékin considère Taïwan comme une province chinoise et refuse de lui reconnaître le statut d’État indépendant, dans un contexte de tensions persistantes autour de sa reconnaissance internationale.

Ces relations s’inscrivent dans un contexte où la Chine étend son influence en Afrique à travers des liens économiques et politiques développés avec la majorité des pays du continent.