Le président de l'UA a cité les engagements relatifs à l’accès humanitaire, à la libération de prisonniers dans un délai de dix jours et au respect du cessez-le-feu

Est de la RDC: l’Union Africaine évoque des "progrès" malgré un cessez-le-feu fragile Le président de l'UA a cité les engagements relatifs à l’accès humanitaire, à la libération de prisonniers dans un délai de dix jours et au respect du cessez-le-feu

AA / Kinshasa/ Pascal Mulegwa

Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, s’est félicité jeudi des « progrès réalisés » dans le processus de paix en cours dans l’est de la République démocratique du Congo, tout en soulignant la nécessité d’une mise en œuvre effective du cessez-le-feu sur le terrain.

Dans un communiqué, le chef de l’exécutif panafricain a salué les avancées enregistrées le 18 avril entre le gouvernement congolais et le mouvement AFC/M23, à l’issue de pourparlers organisés à Montreux dans le cadre du processus de paix de Doha.

Il a cité notamment les engagements relatifs à l’accès humanitaire, à la libération de prisonniers dans un délai de dix jours et au respect du cessez-le-feu, qualifiant ces mesures de « pas en avant important » pour la protection des civils et le rétablissement de la confiance entre les parties.

Selon des documents consultés par Anadolu, Kinshasa et les rebelles de l’AFC/M23, qui contrôlent d’importants territoires et villes dans l’Est congolais, doivent désormais mettre en place un mécanisme conjoint chargé de surveiller, vérifier et enquêter sur les violations présumées de la trêve dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Ce dispositif doit réunir trois représentants de chaque camp aux côtés de membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.

Des représentants de l’Union africaine, du Qatar et des États-Unis participeront comme observateurs.

L'étape majeure franchie dans les négociations porte sur la libération des prisonniers de part et d’autres à travers le comité international de la Croix-Rouge qui a été chargé de les identifier.

Plusieurs obstacles demeurent, notamment le financement du mécanisme, la désignation complète de ses membres et les garanties d’accès sécurisé de part et d’autre de la ligne de front.

La zone de Minembwe dans les plateaux du Sud-Kivu apparaît également comme un point sensible.

Les rebelles soupçonnent Kinshasa de vouloir reprendre ce territoire par la force, alors que des frappes de drones y ont été signalées ces dernières semaines.

Malgré les annonces diplomatiques, les combats se poursuivent sporadiquement dans l’est congolais, région déstabilisée depuis plus de trois décennies par les conflits armés.

Les rebelles du M23 sont au cœur du conflit dans l’est du Congo. Le groupe, accusé de recevoir le soutien du Rwanda voisin, contrôle des territoires importants dans l’est du pays, notamment les capitales provinciales de Goma et Bukavu, prises début 2025.