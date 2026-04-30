Le chef du gouvernement espagnol appelle l’Union européenne à suspendre son accord d’association avec Israël et à prendre des mesures concrètes

Espagne : Sanchez accuse Israël de violer le droit international après l’interception d’une flottille pour Gaza Le chef du gouvernement espagnol appelle l’Union européenne à suspendre son accord d’association avec Israël et à prendre des mesures concrètes

AA / Genève

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a accusé ce jeudi Israël de « violer une nouvelle fois le droit international » après l’interception d’une flottille humanitaire à destination de Gaza en eaux internationales.

« Israël viole à nouveau le droit international en attaquant une flottille civile dans des eaux qui ne lui appartiennent pas », a-t-il déclaré sur le réseau social américain X.

Il a assuré que le gouvernement espagnol faisait « tout le nécessaire » pour protéger et assister les ressortissants arrêtés par la marine israélienne. Selon des sources du ministère des Affaires étrangères, une trentaine d’Espagnols figurent parmi les personnes interpellées, dont une vingtaine résideraient en Catalogne.

Le dirigeant espagnol a également appelé à une réponse au niveau européen. « L’Union européenne doit suspendre immédiatement l’accord d’association et exiger que (le Premier ministre israélien) Benjamin Netanyahu respecte le droit de la mer », a-t-il ajouté.

De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que les forces navales avaient intercepté et saisi plus de 20 navires appartenant à la Flotille mondiale Sumud en mer Méditerranée, en eaux internationales, arrêtant environ 175 militants à bord.

L’opération s’est déroulée à proximité de l’île grecque de Crète, à plusieurs centaines de milles nautiques des côtes israéliennes.

Partie il y a deux semaines de l’île italienne de Sicile, la flottille transportait de l’aide humanitaire et regroupait 58 navires visant à briser le blocus imposé à Gaza depuis plusieurs années.

Israël maintient ce blocus depuis 2007, plaçant les quelque 2,4 millions d’habitants du territoire dans une situation humanitaire critique. Depuis octobre 2023, l’offensive israélienne sur Gaza a fait plus de 72.000 morts et plus de 172.000 blessés, selon les autorités locales, tout en provoquant d’importantes destructions.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy