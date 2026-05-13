- L’ancien footballeur français a partagé une image portant le maillot ‘Free Marwan’, inspiré du maillot de l’équipe nationale palestinienne de 2002

Eric Cantona soutient la campagne en faveur du leader palestinien emprisonné Marwan Barghouti - L’ancien footballeur français a partagé une image portant le maillot ‘Free Marwan’, inspiré du maillot de l’équipe nationale palestinienne de 2002

L’ancien footballeur et acteur français Eric Cantona a soutenu une campagne autour d’un maillot de football en faveur du leader palestinien emprisonné Marwan Barghouti.

Cantona a partagé mercredi une photo sur Instagram portant un maillot inspiré du maillot de l’équipe nationale palestinienne de 2002, arborant le slogan « Free Marwan ».

Le communiqué accompagnant la publication indique qu’Israël a emprisonné Barghouti en 2002 alors qu’il était parlementaire, ajoutant qu’il a été condamné par un tribunal qu’il ne reconnaissait pas, à la suite d’un procès que des experts juridiques internationaux ont décrit comme vicié et illégal.

« À l’instar de Nelson Mandela, sa lutte pour la liberté est devenue le symbole de la lutte d’une nation entière », indique le communiqué, décrivant Barghouti comme « un passionné de football qui croit au pouvoir du sport pour rassembler les gens ».

Le post ajoute que Barghouti ne pourra pas regarder cette année une nouvelle Coupe du monde avec ses enfants, marquant le septième tournoi depuis son emprisonnement.

« En son honneur, nous avons créé un nouveau maillot de football ‘Free Marwan’ inspiré du maillot de l’équipe nationale palestinienne de 2002, la même année où il a été emprisonné », précise le communiqué.

« Plus qu’un maillot, c’est un rappel de ce que le football représente vraiment : unité, équité, liberté, intégrité, résilience et refus d’abandonner. »

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz