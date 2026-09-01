Le président turc souligne le renforcement des relations bilatérales et annonce que la centrale nucléaire d'Akkuyu est entrée dans sa phase finale

Erdogan affirme que les relations turco-russes sont au plus haut niveau lors de sa rencontre avec Poutine Le président turc souligne le renforcement des relations bilatérales et annonce que la centrale nucléaire d'Akkuyu est entrée dans sa phase finale

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi que les relations turco-russes étaient à leur plus haut niveau, lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine au Kirghizistan.

« Aujourd'hui, je juge important de saisir cette opportunité. Les relations turco-russes sont véritablement à un niveau bien plus avancé qu'elles ne l'ont jamais été », a déclaré Erdogan lors de cette rencontre en marge du sommet des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Il a également souligné l'importance de la centrale nucléaire d'Akkuyu pour les relations bilatérales, précisant que le projet était entré dans sa phase finale.

« Avec l’ouverture de la centrale nucléaire d’Akkuyu, nous allons une fois de plus franchir ensemble des étapes en vue de l’ouverture de nouvelles centrales électriques », a ajouté Erdogan.