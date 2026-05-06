Macron a lié le retour au calme dans le détroit aux négociations en cours sur le nucléaire iranien, le balistique et la situation régionale

Entretien avec l'Iran : la France exige le retour au « régime de pleine liberté de navigation » Macron a lié le retour au calme dans le détroit aux négociations en cours sur le nucléaire iranien, le balistique et la situation régionale

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi s'être entretenu avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian, condamnant les frappes contre des infrastructures civiles émiriennes et plusieurs navires, et appelant à une levée immédiate et inconditionnelle du blocus du détroit d'Ormuz, selon une publication sur le réseau social américain X.

« Toutes les parties doivent lever le blocus du Détroit, sans délai et sans conditions », a écrit Macron, ajoutant qu'il fallait « revenir durablement au régime de pleine liberté de navigation qui prévalait avant le conflit ».

Une mission multinationale distincte du conflit

Macron a confirmé que la France et le Royaume-Uni ont mis sur pied une « mission multinationale » destinée à « redonner confiance aux armateurs et aux assureurs », précisant qu'elle sera « par nature distincte des parties en guerre ». Le pré-positionnement du porte-avions Charles de Gaulle en mer Rouge « s'inscrit dans ce contexte », a-t-il indiqué.

Selon l'Élysée, ce positionnement constitue un signal que la coalition est « prête » et « capable » de sécuriser le détroit, d'après des sources proches de la présidence citées par la presse française.

Ormuz séparé du reste des négociations

Paris souhaite traiter la question du détroit d'Ormuz séparément des tensions régionales plus larges, estimant qu'il s'agit d'« un intérêt commun » à toutes les parties. Macron a indiqué avoir « invité le président iranien à saisir l'opportunité » que représente cette mission.

Le président français a également annoncé son intention de s'entretenir prochainement avec le président américain Donald Trump sur ce dossier.

Nucléaire et sanctions en arrière-plan

Macron a lié le retour au calme dans le détroit aux négociations en cours sur le nucléaire iranien, le balistique et la situation régionale. « Les Européens, desquels dépend la levée des sanctions, y prendront leur place », a-t-il écrit, soulignant le levier dont dispose l'Europe dans ce processus.

Rappel



Depuis le début de la guerre initiée par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février, Téhéran a maintenu le contrôle du détroit d'Ormuz. Cette situation a été suivie de l'imposition d'un blocus naval américain le 13 avril, affectant l'approvisionnement énergétique mondial, principalement à travers l'Asie.

Washington et Téhéran ont tenu des pourparlers dans la capitale pakistanaise, Islamabad, mais ont échoué à trouver un accord pour mettre un terme au conflit.

Ces négociations sont intervenues après la conclusion, le 8 avril, d'un cessez-le-feu de deux semaines sous l'égide du Pakistan, trêve qui a ultérieurement été prolongée par le président américain Donald Trump.

Bien que des efforts soient en cours pour organiser un nouveau cycle de pourparlers, le détroit d'Ormuz, le blocus américain des ports iraniens et la question de l'uranium enrichi de l'Iran figureraient parmi les principaux points d'achoppement.