« Nous avons aussi évoqué les questions régionales et le potentiel de développement de notre relation bilatérale », a écrit le président français, à l'issue d'un entretien téléphonique avec le président azerbaïdjanais

Emmanuel Macron réaffirme le soutien de la France « à la dynamique de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan » « Nous avons aussi évoqué les questions régionales et le potentiel de développement de notre relation bilatérale », a écrit le président français, à l'issue d'un entretien téléphonique avec le président azerbaïdjanais

Le président français Emmanuel Macron a indiqué jeudi s’être entretenu avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev, réaffirmant le soutien de la France à la poursuite du processus de paix entre l'Arménie et l’Azerbaïdjan

« J’ai rappelé le soutien de la France à la dynamique de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et l’importance que ce processus continue d’avancer », a écrit Emmanuel Macron sur la plateforme sociale américaine X.

Le chef de l’État français a également indiqué que les deux dirigeants avaient évoqué « les questions régionales et le potentiel de développement de notre relation bilatérale ».

Les discussions interviennent dans un contexte d’efforts diplomatiques visant à consolider les négociations entre Erevan et Bakou après plusieurs décennies de tensions autour du Haut-Karabagh.

Le processus de normalisation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan repose sur la reconnaissance mutuelle de leur intégrité territoriale et de leur souveraineté sur la base des Accords d’Alma-Ata de 1991. Les discussions engagées ces dernières années ont notamment conduit à l’organisation d’un sommet à Washington en août 2025 et à des échanges autour de projets régionaux de transport reliant les axes est-ouest et nord-sud.

Les autorités des deux pays soulignent par ailleurs l’absence d’affrontements armés et de pertes humaines depuis deux ans, dans un contexte de poursuite des négociations en vue d’un accord de paix.