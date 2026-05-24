Le président français Emmanuel Macron a condamné dimanche les nouvelles frappes russes menées contre des objectifs civils en Ukraine, affirmant que l’utilisation du missile balistique Oreshnik traduisait « une fuite en avant » de Moscou dans la guerre.

« Les frappes russes se succèdent contre des objectifs civils en Ukraine, comme à nouveau cette nuit », a déclaré Emmanuel Macron dans un message publié sur la plateforme sociale américaine X.

Le chef de l’État français a dénoncé « le recours au missile balistique Oreshnik », estimant qu’il illustrait « l’impasse de la guerre d’agression de la Russie ».

« Notre détermination à continuer de soutenir l’Ukraine, à tout mettre en œuvre pour une paix juste et durable et à renforcer la sécurité de l’Europe n’en est que renforcée », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de multiplication des frappes russes contre plusieurs villes ukrainiennes ces derniers jours, alors que les combats se poursuivent sur différents fronts du conflit déclenché en février 2022.

Paris réaffirme régulièrement son soutien militaire, diplomatique et humanitaire à Kiev, tout en plaidant pour une solution garantissant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

Pour l’heure, aucune déclaration ou réaction officielle relative à ce sujet n’a été faite par la Russie.

Pour rappel, le 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué de multiples réactions à l’échelle internationale notamment de l'Union européenne et des Etats-Unis, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques à l'endroit de Moscou contre «​​​​​​​ cette guerre d'agression ».

La Russie affirme être intervenue pour protéger les populations russophones majoritaires dans les régions séparatistes du Donbass, notamment celles de Donetsk et de Lougansk qui souhaitaient obtenir leur indépendance de l'Ukraine et qui ont fini par être annexées par la Russie suite à deux référendums tenus en septembre 2022 dans ces territoires.