Un vol Air France reliant Paris à Détroit a dû effectuer une escale imprévue à Montréal après le refus d’entrée aux États-Unis d’un passager congolais, dans le cadre de mesures liées aux précautions américaines face à l’épidémie d’Ebola

Ebola: Un vol Paris–Détroit fait escale à Montréal après le "refus d’entrée" aux États-Unis d’un passager congolais Un vol Air France reliant Paris à Détroit a dû effectuer une escale imprévue à Montréal après le refus d’entrée aux États-Unis d’un passager congolais, dans le cadre de mesures liées aux précautions américaines face à l’épidémie d’Ebola

AA / Istanbul

Un vol Air France assurant la liaison Paris-Charles-de-Gaulle – Détroit a été contraint d’effectuer une escale à Montréal mercredi 20 mai, avant de poursuivre sa route, en raison de la présence d'un passager congolais à bord, alors que son pays fait face à une nouvelle épidémie d'Ebola.



Selon des données de suivi de vol Flightradar24, l’appareil a décollé à 16h03 (heure de Paris), a atterri à 17h15 heure locale à Montréal, puis a repris son trajet après une escale d’environ une heure pour arriver à Détroit à 20h08 heure locale, selon le média BFMTV.

La mesure s’inscrit dans le cadre des règles américaines de contrôle sanitaire et migratoire, les États-Unis n’autorisant l’entrée des ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC) que par un seul point d’entrée, l’aéroport de Washington-Dulles, selon les informations communiquées.



Le passager concerné, qui ne présentait « aucun symptôme », a pu débarquer à Montréal lors de l’escale, a précisé la compagnie, selon le même média.

Une passagère selon une chaîne américaine a décrit une situation « très préoccupante », évoquant un manque d’explications claires de l’équipage et le port de masques par le personnel navigant durant l’incident.

La RDC fait face à des épisodes récurrents d’épidémie d’Ebola, un virus hautement contagieux nécessitant des mesures de surveillance sanitaire renforcées à l’international. ​​​​​​​