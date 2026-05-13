Première visite d’un président américain en exercice en Chine depuis neuf ans, sur fond de tensions autour de l’Iran, de Taïwan et du commerce

Donald Trump entame une visite d’État en Chine pour un sommet avec Xi Jinping sur fond de guerre avec l’Iran Première visite d’un président américain en exercice en Chine depuis neuf ans, sur fond de tensions autour de l’Iran, de Taïwan et du commerce

AA / Istanbul

Le président américain Donald Trump a entamé ce mercredi une visite d’État de trois jours en Chine, dans un contexte marqué par la guerre en Iran et des tensions persistantes entre Washington et Pékin.

Donald Trump a été accueilli avec les honneurs militaires à son arrivée à l’aéroport international de Pékin-Capitale, où le vice-président chinois Han Zheng l’a reçu en présence d’une fanfare militaire et de dizaines de jeunes.

Cette visite constitue le premier déplacement d’État en Chine d’un président américain en exercice depuis neuf ans.

Le président américain s’est ensuite rendu à son hôtel après l’atterrissage d’Air Force One à 11h50 GMT, sans autre engagement officiel prévu pour le reste de la journée.

Jeudi, le président chinois Xi Jinping doit recevoir Donald Trump au Grand Palais du Peuple pour des entretiens au sommet.

Le conflit au Moyen-Orient, Taïwan, ainsi que les questions commerciales, technologiques et tarifaires figurent parmi les principaux sujets à l’ordre du jour.

Donald Trump avait auparavant indiqué qu’il évoquerait les ventes d’armes américaines à Taïwan ainsi que le cas du magnat hongkongais des médias Jimmy Lai, emprisonné à Hong Kong. Pékin a, de son côté, affirmé que les deux dirigeants discuteraient des « grandes questions concernant les relations sino-américaines, la paix mondiale et le développement ».

Le président américain est accompagné du secrétaire d’État Marco Rubio et du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, ainsi que de plusieurs dirigeants de grandes entreprises américaines, dont le patron de Nvidia Jensen Huang et celui de Tesla Elon Musk.

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent doit également rejoindre Donald Trump à Pékin après des discussions commerciales menées en Corée du Sud avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng.

La Première dame Melania Trump ne participe pas à ce déplacement, contrairement à la visite de 2017 durant laquelle elle avait été reçue avec Donald Trump par Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan.

Cette visite intervient alors que le conflit au Moyen-Orient, déclenché après des frappes menées le 28 février par les États-Unis et Israël contre l’Iran, a entraîné des représailles contre Israël et des alliés américains du Golfe, ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu prolongé est actuellement en vigueur.

La Chine a réitéré ses appels au dialogue dans la région, tandis que Washington accuse Pékin de soutenir les capacités militaires et économiques iraniennes.

Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont également davantage tendues depuis le début du second mandat de Donald Trump, en raison des différends liés aux droits de douane, aux restrictions technologiques et au contrôle renforcé par Pékin des terres rares.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy