« Les discussions au niveau des ambassadeurs entre Israël et le Liban se tiendront désormais à la Maison-Blanche. Le président Trump accueillera les représentants à leur arrivée », a déclaré un responsable à Anadolu.

Donald Trump doit accueillir à la Maison-Blanche les ambassadeurs libanais et israélien « Les discussions au niveau des ambassadeurs entre Israël et le Liban se tiendront désormais à la Maison-Blanche. Le président Trump accueillera les représentants à leur arrivée », a déclaré un responsable à Anadolu.

AA / Washington / Michael Hernandez

Les ambassadeurs du Liban et d’Israël doivent se rencontrer à la Maison-Blanche, où ils seront accueillis à leur arrivée par le président américain Donald Trump, a confirmé jeudi un responsable américain.

« Les discussions au niveau des ambassadeurs entre Israël et le Liban se tiendront désormais à la Maison-Blanche. Le président Trump accueillera les représentants à leur arrivée », a déclaré un responsable de la Maison-Blanche à Anadolu.

La réunion devrait débuter à 16 heures (21h00 GMT). Initialement prévue au département d’État, elle a été déplacée à la dernière minute.

La composition exacte de la délégation américaine reste incertaine, mais le vice-président JD Vance et le secrétaire d’État Marco Rubio, qui occupe également le poste de conseiller à la sécurité nationale, ont été aperçus entrant à la Maison-Blanche.

Avant ce changement de lieu, le département d’État avait indiqué que la délégation américaine inclurait l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, ainsi que l’ambassadeur au Liban, Michel Issa.

Cette rencontre constitue la deuxième en deux semaines entre l’ambassadrice libanaise Nada Hamadeh Moawad et son homologue israélien Yechiel Leiter, dans un contexte de cessez-le-feu fragile. Les deux pays, qui n’entretiennent pas de relations diplomatiques formelles, avaient tenu un premier cycle de discussions le 14 avril au département d’État, une première depuis plus de 30 ans.

Un cessez-le-feu de dix jours, négocié par Washington et entré en vigueur le 16 avril, doit expirer dimanche.

Depuis le 2 mars, les attaques israéliennes intensifiées contre le Liban ont fait plus de 2 200 morts et déplacé plus d’un million de personnes, selon les autorités libanaises. Ces frappes se poursuivent malgré la trêve de dix jours conclue le 16 avril sous médiation américaine, dans le sillage du conflit déclenché contre l’Iran par les États-Unis et Israël.

* Traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme