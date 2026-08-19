« Le Canada et les États-Unis ont conclu un accord, sous réserve de la finalisation des documents », déclare le président américain

Donald Trump annonce suspendre pendant trois jours des droits de douane de 50 % contre le Canada « Le Canada et les États-Unis ont conclu un accord, sous réserve de la finalisation des documents », déclare le président américain

Le président américain Donald Trump a annoncé, mardi soir, la suspension pendant trois jours de la hausse prévue des droits de douane à 50 % sur les produits canadiens, avant leur entrée en vigueur à minuit.

« J’ai suspendu pour une période de trois jours les droits de douane de 50 % contre le Canada, qui devaient entrer en vigueur demain matin, car le Canada et les États-Unis ont conclu un accord, sous réserve de la finalisation des documents », a-t-il déclaré sur sa plateforme Truth Social.

Trump a également laissé entendre que cet accord pourrait permettre de relancer le projet d’oléoduc Keystone XL, un important projet énergétique transfrontalier abandonné sous l’administration de son prédécesseur Joe Biden.

« Le grand oléoduc Keystone XL, depuis longtemps enterré par Joe Biden, pourrait être ressuscité », a-t-il affirmé.

Cette annonce intervient après un entretien téléphonique tenu mardi entre Donald Trump et le Premier ministre canadien Mark Carney, qui cherchait à parvenir à un accord afin d’éviter l’imposition de ces droits de douane sur quelque 30 milliards de dollars canadiens, soit environ 22 milliards de dollars américains, de produits canadiens.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore