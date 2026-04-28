« L’Iran nous a tout juste informés qu’il est dans un “état d’effondrement”», selon le président américain

Donald Trump affirme que l’Iran veut que les États-Unis ouvrent le détroit d’Ormuz « le plus rapidement possible » « L’Iran nous a tout juste informés qu’il est dans un “état d’effondrement”», selon le président américain

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que l’Iran est dans un « état d’effondrement » et que Téhéran a demandé à Washington de rouvrir le détroit d’Ormuz « le plus rapidement possible ».

« L’Iran nous a tout juste informés qu’il est dans un “état d’effondrement” », a écrit Trump sur sa plateforme sociale TruthSocial.

« Ils veulent que nous “ouvrions le détroit d’Ormuz” le plus rapidement possible, alors qu’ils tentent de comprendre leur situation de leadership (ce que je pense qu’ils réussiront à faire !) »

Il n’a pas donné de détails sur cette communication et aucune confirmation immédiate n’a été apportée par des responsables iraniens.

Ces déclarations interviennent alors que des rapports indiquent que Trump est mécontent d’une proposition de Téhéran visant à rouvrir le détroit et à avancer vers la fin de la guerre américano-israélienne contre l’Iran. Selon The New York Times, le président a été informé du plan lors d’une réunion dans la Salle de crise de la Maison-Blanche lundi, citant des sources anonymes.

La proposition prévoirait que les États-Unis lèvent le blocus des ports iraniens, tout en prolongeant ou en rendant permanent un cessez-le-feu et en lançant des négociations nucléaires uniquement après la levée des restrictions maritimes. Elle n’aborde pas le programme nucléaire iranien, un point central pour Washington.

Cela intervient après que les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe contre l’Iran le 28 février, auquel Téhéran a répondu par des frappes contre Israël et d’autres pays de la région hébergeant des intérêts américains.

Selon des responsables iraniens, ces opérations américano-israéliennes ont fait plus de 3 300 morts, avant que Washington et Téhéran n’annoncent un cessez-le-feu de deux semaines le 8 avril, médié par le Pakistan.

Initialement prévu pour expirer le 22 avril, Trump a annoncé le 21 avril une prolongation indéfinie de la trêve à la demande du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et du chef militaire Asim Munir.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz