- « La jeunesse est en souffrance. 24% des jeunes ont des pensées suicidaires. 160 000 mineurs sont victimes de violences sexuelles. 3000 enfants dorment dans la rue », a-t-il déclaré sur le plateau de Franceinfo

Dominique de Villepin appelle à un « état d’urgence de la jeunesse » en France en concernant - « La jeunesse est en souffrance. 24% des jeunes ont des pensées suicidaires. 160 000 mineurs sont victimes de violences sexuelles. 3000 enfants dorment dans la rue », a-t-il déclaré sur le plateau de Franceinfo

Invité de l’émission « Questions politiques » sur franceinfo et France Inter, l’ancien Premier ministre Dominique de Villepin a plaidé pour la mise en place d’un « état d’urgence de la jeunesse », estimant que la situation des jeunes en France est « grave » et nécessite une mobilisation immédiate de la société.

« La jeunesse est en souffrance. 24% des jeunes ont des pensées suicidaires. 160 000 mineurs sont victimes de violences sexuelles. 3000 enfants dorment dans la rue », a-t-il déclaré sur le plateau de Franceinfo, en s’appuyant notamment sur les travaux de la commission sur l’inceste qui, selon lui, « met en lumière la gravité de la situation ». Il a dénoncé le fait que « trop souvent les victimes sont méprisées », appelant à « faire en sorte que cela change ».

Pour Dominique de Villepin, « c’est à la société tout entière d’agir pour que ce sujet soit une priorité ». Il insiste sur la nécessité d’améliorer la prise en charge précoce des difficultés rencontrées par les jeunes, notamment en matière de violences sexuelles.

Il propose de renforcer les dispositifs de détection et de soutien, en s’appuyant sur des initiatives associatives. Il cite notamment l’association Les Papillons, qui installe dans les écoles des boîtes aux lettres permettant aux enfants de s’exprimer librement.

L’ancien chef du gouvernement appelle également à une réforme de l’orientation des élèves. Il estime nécessaire de « réhumaniser Parcoursup », qu’il juge responsable de la pression et des inégalités, et qui « ne doit plus transformer l’avenir des jeunes en mécanique anxiogène de sélection permanente ».

Enfin, Dominique de Villepin plaide pour un renforcement massif de la prise en charge psychologique et psychiatrique des jeunes. « La santé mentale de la jeunesse doit devenir une grande priorité nationale », a-t-il conclu.