L’agence Fars affirme que la partie sud du détroit « n’a pas la capacité » de servir de corridor maritime et que « la navigation dans ces eaux peu profondes est hautement risquée »

Deux navires américains immobilisés dans une zone rocheuse du détroit d’Ormuz, selon des médias iraniens L’agence Fars affirme que la partie sud du détroit « n’a pas la capacité » de servir de corridor maritime et que « la navigation dans ces eaux peu profondes est hautement risquée »

AA / Istanbul / Serdar Dincel

Deux navires commerciaux battant pavillon américain sont immobilisés dans une zone rocheuse des eaux méridionales du détroit d’Ormuz, a rapporté mardi l’agence iranienne semi-officielle Fars.

Selon ce média, le Commandement central américain (CENTCOM) avait affirmé que deux navires commerciaux américains avaient traversé le détroit lundi, une déclaration démentie par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

« Une source bien informée affirme désormais que les eaux situées près des côtes omanaises sont rocheuses et que les navires ne sont pas en mesure ni d’en sortir ni d’y faire demi-tour », a indiqué l’agence.

D’un point de vue géographique, la partie sud du détroit « n’a pas la capacité » de fonctionner comme un corridor maritime et « la navigation dans ces eaux méridionales peu profondes et rocheuses est hautement risquée », a-t-elle ajouté.

Aucune réaction officielle américaine n’a été enregistrée dans l’immédiat.

Les tensions régionales se sont fortement accrues depuis les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février, lesquelles ont entraîné des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre des alliés américains dans le Golfe, parallèlement à la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, mais les discussions tenues à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par le président américain Donald Trump sans échéance précise.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani