- La libération de Thiago de Avila et Saif Abukeshek intervient après que leur détention a été prolongée à deux reprises par la justice israélienne

Deux militants de la Flottille mondiale Sumud libérés après une détention prolongée par Israël - La libération de Thiago de Avila et Saif Abukeshek intervient après que leur détention a été prolongée à deux reprises par la justice israélienne

AA / Istanbul / Serdar Dincel

Israël a libéré dimanche deux militants de la Flottille mondiale Sumud à destination de Gaza, le Brésilien Thiago de Avila et l’activiste espagnol d’origine palestinienne Saif Abukeshek, avant de les expulser, à l’issue d’une détention prolongée.

Leur libération est intervenue « après l’achèvement de leur enquête », a indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères sur la plateforme sociale américaine X.

Leur détention avait auparavant été prolongée à deux reprises par la justice israélienne.

La Flottille mondiale Sumud, qui faisait route vers Gaza, avait été interceptée le 30 avril au large de l’île grecque de Crète, à environ 600 milles nautiques de sa destination.

Les premiers navires de la flottille, transportant de l’aide humanitaire, avaient quitté Barcelona le 12 avril, tandis que la flotte principale avait appareillé depuis l’île italienne de Sicile le 26 avril, dans le but de briser le blocus imposé par Israël à Gaza depuis plusieurs années.

Israël maintient un blocus strict sur la bande de Gaza depuis 2007, plaçant les 2,4 millions d’habitants du territoire au bord de la famine.

L’armée israélienne a lancé en octobre 2023 une offensive de grande ampleur contre Gaza, faisant plus de 72 000 morts et plus de 172 000 blessés, tout en provoquant des destructions massives dans l’enclave assiégée.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore