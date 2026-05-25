Le Centre national de coordination et de sauvetage maritime a annoncé avoir reçu, dans la nuit de samedi à dimanche vers 2h15 GMT, une alerte signalant que le catamaran « Stella » rencontrait des problèmes en mer

Deux Français portés disparus après des difficultés en mer au large du Maroc Le Centre national de coordination et de sauvetage maritime a annoncé avoir reçu, dans la nuit de samedi à dimanche vers 2h15 GMT, une alerte signalant que le catamaran « Stella » rencontrait des problèmes en mer

Deux ressortissants français sont portés disparus après que leur catamaran a rencontré des difficultés au large de Tanger, dans le nord du Maroc, ont indiqué lundi les autorités marocaines.

Le Centre national de coordination et de sauvetage maritime a annoncé avoir reçu, dans la nuit de samedi à dimanche vers 2h15 GMT, une alerte signalant que le catamaran « Stella » rencontrait des problèmes en mer.

Selon la même source, le bateau ainsi qu’un radeau de sauvetage vide ont été retrouvés à environ trois milles nautiques des côtes de Tanger, soit près de cinq kilomètres.

Le catamaran, qui flottait encore, a été remorqué vers le port d’Asilah, situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Tanger.

Les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver les deux Français disparus, les secours concentrant désormais leurs efforts sur un canot annexe équipé d’un moteur hors-bord utilisé par l’équipage.

Les circonstances exactes de l’incident demeurent inconnues à ce stade.

Selon le père de l’un des disparus, un premier message signalant une voie d’eau aurait été envoyé vers 3h15, heure française, avant qu’un second message n’annonce que l’équipage quittait le catamaran pour rejoindre l’annexe.

En novembre 2012, le naufrage du catamaran « Love-Love » au large de Saïdia, dans le nord-est du Maroc, avait causé la mort de quatre ressortissants français, tandis qu’un cinquième était porté disparu.