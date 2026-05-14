Les dernières attaques contre des localités du sud portent à au moins 22 le bilan des morts à travers le Liban mercredi, selon le ministère de la Santé

Des frappes israéliennes dans le sud du Liban tuent 10 personnes et en blessent 27 malgré le cessez-le-feu Les dernières attaques contre des localités du sud portent à au moins 22 le bilan des morts à travers le Liban mercredi, selon le ministère de la Santé

AA / Istanbul / Tarek Chouiref

Des frappes israéliennes menées dans plusieurs zones du sud du Liban ont tué 10 personnes, dont un enfant, et blessé 27 autres, a annoncé le ministère libanais de la Santé, portant à au moins 22 le nombre total de morts mercredi dans les attaques israéliennes à travers le pays.

L’Agence nationale d’information libanaise a indiqué que six personnes, dont trois enfants et deux femmes, ont été tuées dans une frappe israélienne visant la ville d’Arabsalim, dans le district de Nabatiyeh.

Des frappes israéliennes distinctes sur les localités de Harouf et Roumine, dans le même district, ont également tué un enfant et trois autres personnes, dont deux enfants, selon l’agence.

Ces dernières attaques sont survenues quelques heures après que huit personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans des frappes israéliennes visant trois véhicules sur l’autoroute côtière entre Saïda et le sud du Liban.

Selon l’agence, les frappes ont ciblé les zones de Barja, Jiyeh et Saadiyat, dans le Mont-Liban.

Depuis le 2 mars, les attaques israéliennes au Liban ont fait plus de 2 896 morts, plus de 8 824 blessés et déplacé plus de 1,6 million de personnes, soit environ un cinquième de la population, selon des responsables libanais.

L’armée israélienne poursuit ses frappes quotidiennes au Liban ainsi que les échanges de tirs avec le groupe libanais Hezbollah malgré un cessez-le-feu annoncé le 17 avril puis prolongé jusqu’au 17 mai.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani