La Commission européenne précise que la Türkiye reste un « partenaire important », malgré une formulation jugée clivante par plusieurs élus

Des eurodéputés critiquent les propos de von der Leyen associant la Türkiye à la Russie et à la Chine La Commission européenne précise que la Türkiye reste un « partenaire important », malgré une formulation jugée clivante par plusieurs élus

AA / Bruxelles

Des membres du Parlement européen (MEP) Rudi Kennes et Marc Botenga ont estimé que les propos de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen associant la Türkiye à la Russie et à la Chinei risquent de diviser le monde en blocs opposés, plaidant pour une lecture multipolaire de l’ordre international.

S’exprimant lors d’un événement marquant le 80e anniversaire du journal allemand Die Zeit à Hambourg, Ursula von der Leyen a réaffirmé son soutien à l’élargissement de l’Union européenne et à la nécessité d’une position géopolitique européenne plus unifiée.

Elle a déclaré que l’UE devait « réussir à achever le continent européen afin qu’il ne soit pas influencé par la Russie, la Türkiye ou la Chine », une formulation qui a rapidement suscité des réactions en regroupant la Türkiye avec ces deux puissances.

La Commission européenne a ensuite précisé ces propos, soulignant que la Türkiye demeure un « partenaire indiscutablement important » pour l’Union européenne.

Un porte-parole a mis en avant le rôle d’Ankara dans des domaines clés tels que la gestion des migrations, la coopération économique et les initiatives de connectivité stratégique, notamment le corridor transcaspien, tout en rappelant le statut de la Türkiye comme allié de l’OTAN et pays candidat à l’UE.

La Commission a insisté sur le fait que cette référence relevait de considérations géopolitiques plus larges et ne constituait pas une équivalence directe entre les pays mentionnés.

« Ils perdent du pouvoir »

S’exprimant en exclusivité auprès d’Anadolu, l’eurodéputé belge Rudi Kennes a estimé que les alignements géopolitiques actuels étaient liés à des efforts coordonnés des puissances occidentales et de leurs alliés pour faire avancer des objectifs stratégiques plus larges.

« Je pense que ce commentaire contribue aussi à ce qui se passe aujourd’hui dans le monde, à savoir le soutien de tous ces pays, comme les États-Unis et ces États complices, au projet appelé Grand Israël », a-t-il déclaré.

Rudi Kennes a également estimé que les tensions impliquant des pays comme l’Iran, la Russie et la Chine étaient interconnectées dans ce cadre, ajoutant que l’influence occidentale déclinait face à un « ordre mondial multipolaire ».

« Ils (l’Europe) perdent du pouvoir. Ils le savent. Ils ne peuvent plus jouer le rôle de shérif du monde, car nous sommes désormais dans un monde multiple, et non plus dominé par eux », a-t-il affirmé.

« La seule chose que peuvent espérer aujourd’hui les dirigeants européens, c’est que leur grand frère de l’autre côté de l’océan reste au pouvoir. Mais ils sont en train de perdre », a-t-il ajouté.

Von der Leyen « divise le monde entre nous et les autres »

Un autre eurodéputé belge, Marc Botenga, a également critiqué les propos d’Ursula von der Leyen sur la Türkiye, estimant que cette approche risquait de simplifier à l’excès les relations internationales et de « diviser le monde ».

« C’est une déclaration extrêmement étrange, et elle n’est pas vraie », a-t-il déclaré, soulignant que la classification rigide des acteurs mondiaux entre alliés et adversaires ne reflétait pas les relations économiques et diplomatiques existantes de l’UE.

Il a rappelé que l’Union européenne entretient des relations commerciales importantes et des cadres de coopération avec la Chine, tout en collaborant avec la Türkiye dans de nombreux domaines, malgré des divergences politiques.

« La Türkiye reste formellement un pays candidat. Mais plus largement, le problème avec les propos d’Ursula von der Leyen est qu’elle divise le monde entre “nous” et “les autres”, comme s’il existait une sorte de test de pureté, comme si elle voulait conquérir le reste du continent », a déclaré Marc Botenga.

Il a mis en garde contre ce qu’il qualifie d’approche de politique étrangère fondée sur un « test de pureté », estimant que le monde ne devrait pas être divisé entre ceux qui adhèrent pleinement aux positions de l’UE et ceux considérés comme adversaires.

« Nous ne devrions pas diviser le monde entre : “Nous sommes totalement d’accord avec vous, donc vous êtes un ami”, ou “Nous avons des divergences, donc vous êtes un ennemi”. C’est une vision du monde très dangereuse », a-t-il conclu.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy